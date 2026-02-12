Incidenti, scelte e responsabilità: 1300 studenti a lezione di sicurezza stradale

Il progetto di sicurezza stradale nelle scuole friulane.

Il progetto “Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida” raggiunge la quinta edizione e lo fa registrando numeri mai raggiunti prima. Sono infatti undici i plessi scolastici coinvolti per un totale di quasi 1300 studenti e studentesse che prenderanno parte agli incontri formativi. Un risultato che segna una crescita significativa dell’iniziativa, confermandone il ruolo centrale nell’attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale tra i giovani della provincia di Udine.

L’iniziativa continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dei progetti itineranti dedicati alla prevenzione e alla diffusione della cultura della guida responsabile, grazie al contributo sinergico di istituzioni, forze dell’ordine ed enti del territorio.

La rete istituzionale e le nuove collaborazioni

Il progetto è sostenuto dalla Prefettura-U.T.G. di Udine, dall’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Udine, dalla Consulta provinciale degli Studenti di Udine, dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, dai Rotary Club della provincia di Udine, dall’Automobile Club di Udine, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, da Autostrade Alto Adriatico e da Arlef.

L’edizione 2025 introduce anche una novità significativa con il coinvolgimento dei Carabinieri. I militari dell’Arma affiancheranno la Polizia Stradale durante gli incontri nelle scuole, alternandosi nelle lezioni insieme ai professionisti del Rotary, in particolare esperti medico-sanitari che approfondiranno gli effetti che l’assunzione di alcol e sostanze psicoattive può avere sulla guida, e in ambito giuridico, che illustreranno le conseguenze legali che ricadono sui responsabili di comportamenti scorretti al volante.

Accanto a loro sarà presente anche il personale di Autostrade Alto Adriatico, che affronterà il tema del corretto stile di guida in autostrada. Attraverso materiale video e testimonianze, realizzati con il supporto delle forze dell’ordine, verranno mostrati incidenti realmente avvenuti lungo le tratte regionali, con l’obiettivo di evidenziare i comportamenti responsabili da adottare e quelli pericolosi da evitare.

Il calendario degli incontri nelle scuole

Il ciclo di appuntamenti ha preso il via il 10 febbraio all’Istituto Professionale Agrario di Pozzuolo del Friuli del Linussio di Codroipo ed è proseguito l’11 febbraio all’Ipsia Ceconi. Il progetto proseguirà il 20 febbraio all’Isis Paolino d’Aquileia di Cividale e il 24 febbraio nell’aula magna dell’Istituto Malignani, dove parteciperanno anche gli studenti del Marinoni, del Bertoni e dello Stellini. Sempre al Malignani è previsto un ulteriore incontro il 26 febbraio con la presenza degli studenti del Deganutti, dello Zanon e dell’Uccellis. Gli appuntamenti continueranno il 19 marzo all’Isis Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro e si concluderanno il 25 marzo nuovamente all’Isis Malignani.

Il concorso di idee e la cerimonia di premiazione

Uno dei momenti più significativi dell’intero progetto è rappresentato dalla cerimonia di premiazione degli studenti vincitori dell’edizione 2024/2025 del Concorso di idee, iniziativa parte integrante di “Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida”. La cerimonia si svolgerà il 24 febbraio nell’aula magna del Malignani.

Il concorso ha l’obiettivo di stimolare una riflessione attiva tra gli studenti sui temi della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di elaborati creativi in forma grafica, fotografica, videoclip o musicale. I primi quattro classificati, selezionati da un’apposita Commissione, riceveranno premi insieme ai rispettivi istituti scolastici di appartenenza. Le premialità sono messe a disposizione da Autostrade Alto Adriatico.

È previsto inoltre un riconoscimento dedicato all’elaborato realizzato in lingua friulana, grazie ai fondi messi a disposizione da Arlef. L’opera vincitrice sarà promossa nelle aree di servizio della rete autostradale, oltre che pubblicata sul sito internet www.autostradealtoadriatico.it

e sui canali social della concessionaria.