Uno spettacolo tra circo e teatro, adatto a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, dedicato al mondo dei libri ed organizzato da Lions Club di Tolmezzo, con il patrocinio del Comune di Tolmezzo ed il sostegno di numerosi sponsor privati, per dare un sostegno concreto ai bisognosi della Carnia. Il ricavato dell’iniziativa, all’undicesima edizione, sarà convertito in beni primari di prima necessità e donato alle persone ed alle famiglie in difficoltà per un’attività benefica svolta in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Caritas. Lo spettacolo, prodotto da Circo all’inCirca, andrà in scena domenica 30 novembre con inizio alle ore 18.00 al Teatro Candoni di Tolmezzo.

Si intitola “In Ottavo” ed è una proposta artistica del tutto originale ed insolita, una rarità nella programmazione culturale della montagna friulana. Sarà una rappresentazione magica, acrobatica e sognante che vedrà in scena le talentuose circensi: Silvia Di Landro, che insegna palo cinese e acrobatica aerea, “deus ex machina” del festival Brocante, Irene Giacomello, insegnante di acrobatica a terra, coordinatrice della scuola di circo e maestra del trapezio, e Valentina Bomben, pedagoga, insegnante di acrobatica aerea ed in particolare di tessuti e cerchio.

L’occhio esterno coreografico è di Marco Pericoli, le luci sono di Davide Perissutti e lo spettacolo è una vera dichiarazione d’amore alla lettura in chiave circense. In uno spazio che è forse una vecchia soffitta, forse una cameretta, una biblioteca o il luogo dove vanno a finire tutti i libri stampati del mondo, tre persone si muovono rivelando poco a poco i molteplici universi che si nascondono dentro le pagine di un libro. Sopra una pila di copertine rigide, sotto un grande albo che ora è parapioggia, ora è da mazza da baseball, si aprono mondi inediti che trovano voce nell’inchiostro su carta.

In scena, oltre ai libri, un cerchio aereo, un trapezio e un palo cinese contribuiscono a moltiplicare i livelli in cui tre funamboliche artiste si muovono. Esplorano storie, ricreano immaginari e trasportano lo spettatore attraverso tempeste tropicali e boschi incantati. Il resto è tutto da scoprire, partecipando a questo viaggio incantato e incantatore che si traduce in un sostegno concreto a favore dei più bisognosi. I biglietti sono acquistabili nei negozi che da sempre sostengono l’iniziativa: l’edicola “Il Fiammifero” in via Matteotti 2 e “Punto di Nello” in via Grialba 7 a Tolmezzo, oltre la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 17.00.