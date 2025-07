La Regione ha stabilito i prezzi per gli skipass in Friuli.

Dopo l’approvazione in Consiglio regionale di un maxi stanziamento da 65 milioni di euro per lo sviluppo dell’offerta turistica nei sei poli montani del Friuli Venezia Giulia, la Giunta regionale conferma un altro tassello fondamentale della sua politica invernale: il blocco dei prezzi degli skipass anche per la stagione 2025-2026.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini: “Su proposta di PromoTurismoFVG, la Regione ha deciso di mantenere invariate le tariffe degli skipass anche per la stagione invernale 2025-2026. Si tratta di gran lunga dell’offerta più conveniente dell’arco alpino, sia per i turisti di giornata che per gruppi, famiglie e scuole”.

Prezzi fermi, sconti confermati

Le tariffe rimarranno invariate rispetto alla stagione 2024-2025, con il giornaliero in alta stagione fissato a 44 euro per gli adulti, 38,5 euro per i senior, e 10 euro per i junior (dagli 8 ai 19 anni) e over 75. In bassa stagione, i prezzi scendono a 31 euro per gli adulti e 27,5 euro per i senior, mentre restano 10 euro per junior e over 75.

Rimane inoltre la completa gratuità per i bambini sotto gli 8 anni (nati tra il 2019 e il 2023). Confermate anche le scontistiche dedicate alle famiglie, con il -30% sulla CARTAneve e il -25% sullo Sci@sempre. Invariati i prezzi riservati alle scuole (10 euro al giorno a stagione unica), e previste agevolazioni in caso di scarso innevamento. La promozione per i residenti nei comuni vicini agli impianti rimane anch’essa attiva.

“Mentre in altre località – ha aggiunto l’assessore Bini – si registrano anno su anno aumenti, anche economicamente importanti, delle tariffe, in Friuli Venezia Giulia manteniamo i prezzi bloccati. Infatti, abbiamo confermato la completa gratuità al di sotto degli otto anni di età (nati tra il 2019 e il 2023 compresi) sugli impianti di trasporto a fune e lo skipass a 10 euro per le categorie Junior (fino a 19 anni, nati tra il 2007 e il 2018 compresi) e over 75, una delle scontistiche più richieste e apprezzate. Inoltre, abbiamo puntato a incentivare le famiglie, con abbonamenti scontati dedicati”.

Numeri in crescita e risultati concreti

Secondo quanto evidenziato dalla Regione, questa politica di prezzi accessibili ha prodotto risultati significativi: “Si tratta di una strategia – ha spiegato Bini – che ha portato risultati tangibili: soltanto nell’ultima stagione invernale 2024/25, abbiamo accolto nelle piste del Friuli Venezia Giulia il 10,7% di sciatori in più (oltre 900 mila i primi ingressi registrati negli impianti gestiti da PromoTurismoFVG) e registrato un aumento degli incassi pari al 19% rispetto alla stagione precedente”.

Il calendario della stagione 2025-2026

Stabilite anche le date di apertura e chiusura degli impianti nei poli regionali. Condizioni meteo permettendo, la stagione sciistica prenderà il via sabato 6 dicembre 2025. Le piste chiuderanno il 22 marzo 2026 nei poli di Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio. A Sella Nevea si scierà fino al 6 aprile 2026. L’alta stagione sarà compresa tra sabato 20 dicembre 2025 e domenica 8 marzo 2026.