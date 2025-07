La maglietta “Figlia di Alpino”: dal ricordo del padre, un progetto di solidarietà nato da tre sorelle

Tre sorelle di Moruzzo e la maglietta solidale “Figlia di Apino”.

Da un’idea nata in occasione della 96ª Adunata degli Alpini di Udine, è cresciuto un progetto che ha unito memoria, identità e solidarietà: tre sorelle di Moruzzo – Michela, Gabriella e Fabiola Candusso – figlie di un alpino “andato avanti”, hanno creato una maglietta con la scritta “IO SONO FIGLIA DI ALPINO” per rendere omaggio al padre Enzo e ai valori trasmessi fin dall’infanzia.

“Siamo cresciute con i veri valori che contraddistinguono gli alpini – fratellanza, amicizia, solidarietà e aiuto verso il prossimo – e siamo convinte che questi debbano essere ricordati, tramandati e valorizzati per le generazioni future”, raccontano. In occasione dell’Adunata, grazie alla disponibilità dell’allora presidente della Sezione Alpini di Udine, Dante Soravito De Franceschi, è stato possibile far sfilare il cappello del padre, accompagnato dalle magliette, suscitando emozione e un inaspettato interesse.

Da un gesto personale a una rete solidale

Dopo l’Adunata, l’iniziativa ha preso una piega inaspettata. “Non avremmo mai pensato suscitasse tanto stupore ed interesse“, spiegano le sorelle. Di fronte alle numerose richieste ricevute, hanno deciso di trasformare quell’idea in qualcosa di più grande: una raccolta fondi solidale.

In collaborazione con il Gruppo Alpini di Moruzzo, il suo capogruppo Germano Breda, la Sezione Alpini di Udine, l’ANA nazionale e con il sostegno del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, è partita la vendita solidale delle magliette, il cui ricavato è stato inizialmente destinato alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Fino a dicembre 2024 sono state consegnate 220 magliette, spedite in comuni di tutta Italia (tra cui Udine, Vicenza, Torino, Roma, Milano, Bergamo, Piacenza e persino in Belgio e negli Stati Uniti, in Massachusetts).

I numeri della solidarietà

Nel dicembre 2023 è stato effettuato un primo versamento di 1.100 euro in favore delle popolazioni alluvionate, seguito da ulteriori 500 euro nel marzo 2025.

Ora la nuova raccolta è destinata alla Fondazione ProgettoAutismo FVG di Feletto Umberto, per contribuire alla realizzazione del villaggio intitolato a Enzo Cainero, amico e sostenitore del progetto. In occasione del 75° anniversario del Gruppo Alpini di Moruzzo, celebrato l’11 e 12 luglio 2025, è stato consegnato alla fondazione un assegno da 2.000 euro, come prima tappa del nuovo percorso di sostegno.

Nasce l’associazione “Io sono figlia di alpino”

Il 19 giugno 2025, il progetto ha assunto una veste ufficiale con la nascita dell’associazione “IO SONO FIGLIA DI ALPINO ODV”. “Il nostro impegno è quello di trasmettere i valori alpini: solidarietà, coraggio, generosità, orgoglio, spirito di sacrificio e del dovere. Sono beni preziosi che devono essere tramandati alle nostre comunità e soprattutto ai giovani”, spiega la presidente Fabiola Candusso.

La maglietta – simbolo di appartenenza e memoria – è disponibile in varie versioni: “figlia”, “figlio”, “moglie”, “marito”, “mamma”, “nipote”, “amico”, “amica”, “sorella”, “fratello”. Può essere richiesta tramite www.iosonofigliadialpino.it o scrivendo a maglia@iosonofigliadialpino.it. “Le richieste sono in continuo aumento, e questo ci rende molto orgogliose del progetto intrapreso. È la conferma che ci sono tante persone, più o meno giovani, che portano nel cuore i valori alpini. Come noi”.