Torna lo Sbaracco: super sconti in 86 negozi di Udine e del Friuli

5 Settembre 2025

di Redazione

Sono 86 i negozi aderenti allo Sbaracco in provincia di Udine.

Sabato 6 settembre è il giorno dello Sbaracco. In provincia di Udine, informa alla vigilia Confcommercio, hanno aderito 86 aziende. Udine fa la parte del leone con una trentina di ditte iscritte, ma è coperta larga parte del territorio: da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele.

“Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli”, sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon ricordando, con il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, che Sbaracco “offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno e all’esterno dei negozi” e sottolineando nello specifico del capoluogo “l’importante collaborazione su promozione e merchandising del Distretto del commercio udinese”.

Coinvolti nell’iniziativa sono negozi di abbigliamento e calzature, ma anche, tra gli altri, profumerie, mercerie, spaccio occhiali. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso.

I negozi aderenti.

InsegnaComune
Da GonzalesBasiliano
GIOIELLERIA MATTIUSSIBasiliano
TessilprimaBuja
MercerieCampoformido
L’ albero magicoCassacco
Spaccio Occhiali VisionCodroipo
CalzatuttoCodroipo
ZOFFI ABBIGLIAMENTOCODROIPO
L’ottica di codroipoCodroipo
Da RenataCodroipo
Cantine di SecondoCodroipo
Spaccio Occhiali VisionDuino
Bar Pizzeria BascheraFagagna
Merceria e StileFagagna
Studio VenusFagagna
Bar CadoreFagagna
MauraFagagna
Da EleonoraFagagna
BRAVIGEMONA DEL FRIULI
Spaccio Occhiali VisionGorizia
ISALatisana
Orogemma – Casa, Regalo e BombonieraLatisana
CuccioloLatisana
MICO MODELatisana
Mabel studioLatisana
Trevisan ConfezioniLatisana ( Ud)
Profumerie FormentiniLatisana
Profumerie FormentiniLignano Sabbiadoro
Best KidsLignano Sabbiadoro
alexlignano sabbiadoro
NaNlignano sabbiadoro
Papaveri e papereMajano
La ZebrettaMartignacco
ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINIMoggio Udinese
Fogale ConfezioniPagnacco
Ferramenta Casalinghi CattaruzziPasian di Prato
MININ SRLPORPETTO
MARY GRACERAGOGNA
Abbigliamento C. M. MODAS. Maria La longa
Spaccio Occhiali VisionSacile
TENTAZIONISan Daniele del Friuli
Anna LizziSan Daniele del Friuli
CALZATURE VITSan Daniele del Friuli
RAGNATELA SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.SAN DANIELE DEL FRIULI
FOTO OTTICA D’Orlando di D’Orlando Stefano ed ElenaSan Daniele del Friuli
PINESSAN GIORGIO DI NOGARO
Enny TarvisioTarvisio
Profumeria EnnyTarvisio
Reporter’starvisio
Spaccio Occhiali VisionTarvisio
FERRAMENTA PITACCO TARCISIO SRLTARVISIO
Studio 84Tolmezzo
ABBIGLIAMENTO DA POZZOTolmezzo
Profumeria CristinaTricesimo
LOMBARDAUDINE
SWAP.UDINE
Ottica CascoUdine
Margherita abbigliamentoUdine
CATTELAN BISUdine
ninaudine
MAX&Co.Udine
POLIOPPOSTIUdine
StefanelUdine
QuartouomoUdine
Gianantonio coeur et cuirUdine
Spazio QueriniUdine
Spaccio Occhiali VisionUdine
VALIGERIA MODERNAUDINE
MALANIUDINE
LV DONNAUDINE
TOMANIUDINE
LULU’UDINE
ANTONUTTI FRANZ GIOIELLIUDINE
ZAGOLINUDINE
J-SQUARE UDINEUDINE
VITTORIOUDINE
WEB CITYUDINE
26 MERCATOVECCHIOUDINE
STUDIOSUDINE
dueb Thun&MoreUdine
Corte PellizzariUdine
DOGE Eleganza Sartoriale ItalianaUdine
La curaUdine
NOI PASSIONI DOMESTICHEUdine
AL.CEUdine
AINOSVILLA SANTINA
VISTITSVILLA SANTINA
