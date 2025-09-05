Torna lo Sbaracco: super sconti in 86 negozi di Udine e del Friuli

Sono 86 i negozi aderenti allo Sbaracco in provincia di Udine.

Sabato 6 settembre è il giorno dello Sbaracco. In provincia di Udine, informa alla vigilia Confcommercio, hanno aderito 86 aziende. Udine fa la parte del leone con una trentina di ditte iscritte, ma è coperta larga parte del territorio: da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele.

“Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli”, sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon ricordando, con il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, che Sbaracco “offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno e all’esterno dei negozi” e sottolineando nello specifico del capoluogo “l’importante collaborazione su promozione e merchandising del Distretto del commercio udinese”.

Coinvolti nell’iniziativa sono negozi di abbigliamento e calzature, ma anche, tra gli altri, profumerie, mercerie, spaccio occhiali. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso.

I negozi aderenti.