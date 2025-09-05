Torna lo Sbaracco: super sconti in 86 negozi di Udine e del Friuli

Sono 86 i negozi aderenti allo Sbaracco in provincia di Udine.
Sabato 6 settembre è il giorno dello Sbaracco. In provincia di Udine, informa alla vigilia Confcommercio, hanno aderito 86 aziende. Udine fa la parte del leone con una trentina di ditte iscritte, ma è coperta larga parte del territorio: da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele.
“Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli”, sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon ricordando, con il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, che Sbaracco “offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno e all’esterno dei negozi” e sottolineando nello specifico del capoluogo “l’importante collaborazione su promozione e merchandising del Distretto del commercio udinese”.
Coinvolti nell’iniziativa sono negozi di abbigliamento e calzature, ma anche, tra gli altri, profumerie, mercerie, spaccio occhiali. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso.
I negozi aderenti.
|Insegna
|Comune
|Da Gonzales
|Basiliano
|GIOIELLERIA MATTIUSSI
|Basiliano
|Tessilprima
|Buja
|Mercerie
|Campoformido
|L’ albero magico
|Cassacco
|Spaccio Occhiali Vision
|Codroipo
|Calzatutto
|Codroipo
|ZOFFI ABBIGLIAMENTO
|CODROIPO
|L’ottica di codroipo
|Codroipo
|Da Renata
|Codroipo
|Cantine di Secondo
|Codroipo
|Spaccio Occhiali Vision
|Duino
|Bar Pizzeria Baschera
|Fagagna
|Merceria e Stile
|Fagagna
|Studio Venus
|Fagagna
|Bar Cadore
|Fagagna
|Maura
|Fagagna
|Da Eleonora
|Fagagna
|BRAVI
|GEMONA DEL FRIULI
|Spaccio Occhiali Vision
|Gorizia
|ISA
|Latisana
|Orogemma – Casa, Regalo e Bomboniera
|Latisana
|Cucciolo
|Latisana
|MICO MODE
|Latisana
|Mabel studio
|Latisana
|Trevisan Confezioni
|Latisana ( Ud)
|Profumerie Formentini
|Latisana
|Profumerie Formentini
|Lignano Sabbiadoro
|Best Kids
|Lignano Sabbiadoro
|alex
|lignano sabbiadoro
|NaN
|lignano sabbiadoro
|Papaveri e papere
|Majano
|La Zebretta
|Martignacco
|ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI
|Moggio Udinese
|Fogale Confezioni
|Pagnacco
|Ferramenta Casalinghi Cattaruzzi
|Pasian di Prato
|MININ SRL
|PORPETTO
|MARY GRACE
|RAGOGNA
|Abbigliamento C. M. MODA
|S. Maria La longa
|Spaccio Occhiali Vision
|Sacile
|TENTAZIONI
|San Daniele del Friuli
|Anna Lizzi
|San Daniele del Friuli
|CALZATURE VIT
|San Daniele del Friuli
|RAGNATELA SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.
|SAN DANIELE DEL FRIULI
|FOTO OTTICA D’Orlando di D’Orlando Stefano ed Elena
|San Daniele del Friuli
|PINES
|SAN GIORGIO DI NOGARO
|Enny Tarvisio
|Tarvisio
|Profumeria Enny
|Tarvisio
|Reporter’s
|tarvisio
|Spaccio Occhiali Vision
|Tarvisio
|FERRAMENTA PITACCO TARCISIO SRL
|TARVISIO
|Studio 84
|Tolmezzo
|ABBIGLIAMENTO DA POZZO
|Tolmezzo
|Profumeria Cristina
|Tricesimo
|LOMBARDA
|UDINE
|SWAP.
|UDINE
|Ottica Casco
|Udine
|Margherita abbigliamento
|Udine
|CATTELAN BIS
|Udine
|nina
|udine
|MAX&Co.
|Udine
|POLIOPPOSTI
|Udine
|Stefanel
|Udine
|Quartouomo
|Udine
|Gianantonio coeur et cuir
|Udine
|Spazio Querini
|Udine
|Spaccio Occhiali Vision
|Udine
|VALIGERIA MODERNA
|UDINE
|MALANI
|UDINE
|LV DONNA
|UDINE
|TOMANI
|UDINE
|LULU’
|UDINE
|ANTONUTTI FRANZ GIOIELLI
|UDINE
|ZAGOLIN
|UDINE
|J-SQUARE UDINE
|UDINE
|VITTORIO
|UDINE
|WEB CITY
|UDINE
|26 MERCATOVECCHIO
|UDINE
|STUDIOS
|UDINE
|dueb Thun&More
|Udine
|Corte Pellizzari
|Udine
|DOGE Eleganza Sartoriale Italiana
|Udine
|La cura
|Udine
|NOI PASSIONI DOMESTICHE
|Udine
|AL.CE
|Udine
|AINOS
|VILLA SANTINA
|VISTITS
|VILLA SANTINA