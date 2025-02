Con il Truck Tour Banca del cuore visita cardiologica gratuita.

Per i friulani c’è la possibilità di sottoporsi ad una visita cardiologica gratuita, perché, si sa, la prevenzione rimane sempre l’arma migliore. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Il progetto, parte integrante del Programma Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”, punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e a fornire screening cardiologici gratuiti in tutta Italia.

Tappe in Friuli.

Il Jumbo Truck di Banca del Cuore, un’unità mobile attrezzata per esami specialistici, farà tappa in Friuli Venezia Giulia per offrire a tutti la possibilità di effettuare un controllo cardiologico approfondito. Le date previste sono a San Daniele del Friuli dal 26 al 28 febbraio, in Piazza Vittorio Emanuele II; e a Udine, dal 2 al 4 marzo, in Piazza del Duomo.

Screening completo e visita cardiologica.

I cittadini che visiteranno il Truck potranno usufruire gratuitamente di un pacchetto di esami e servizi, tra cui lo screening cardiologico completo, con elettrocardiogramma e analisi del rischio aritmico; lo screening metabolico, con la misurazione di 9 parametri tramite una sola goccia di sangue (colesterolo, glicemia, trigliceridi, uricemia, ecc.); la stampa del profilo cardiovascolare, con anamnesi e valori pressori; la consegna del kit informativo, con 23 opuscoli sulla prevenzione e il rilascio della “BancomHeart”, una card digitale che permette di accedere in qualsiasi momento ai propri dati clinici.

Oltre agli screening, durante la permanenza del Truck si terranno incontri con specialisti e dibattiti per sensibilizzare il pubblico sulle malattie cardiovascolari.

Un progetto innovativo per la salute del cuore

Il prof. Michele Gulizia, responsabile del Settore Operativo Autonomo Banca del Cuore, ha sottolineato l’unicità di questo progetto: “La Banca del Cuore è il più grande programma nazionale di prevenzione cardiovascolare e consente ai cittadini di monitorare il proprio stato di salute in modo semplice e immediato. Grazie alla “BancomHeart”, i dati clinici sono sempre accessibili e condivisibili con medici e specialisti in tutto il mondo, garantendo un’assistenza continua.”

Secondo il prof. Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte in Italia, ma possono essere prevenute attraverso uno stile di vita sano e controlli regolari: “Oltre ai fattori genetici, elementi come fumo, alcol, alimentazione scorretta e sedentarietà aumentano il rischio di patologie cardiache. Ecco perché iniziative come il Truck Tour sono fondamentali per la sensibilizzazione.”

Anche il dott. Claudio Fresco, presidente regionale ANMCO Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “La prevenzione è la prima arma per combattere le malattie cardiovascolari, ma spesso viene trascurata. Grazie al Truck Tour, offriamo a tutti un’opportunità concreta di prendersi cura della propria salute.”

Un tour per salvare vite

Il Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025 attraverserà tutta l’Italia, con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nelle città e nei piccoli centri. Grazie a questa iniziativa, dal 2017 sono state distribuite oltre 80.000 BancomHeart, consentendo di individuare precocemente migliaia di casi di fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e altre patologie. Un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio cuore e prevenire malattie spesso silenziose ma pericolose. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.bancadelcuore.it