Ultimi giorni per votare il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano solo pochi giorni per poter votare il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli, il prestigioso riconoscimento che celebra le personalità che si sono distinte nel nostro territorio per il loro contributo sociale, culturale, educativo e sportivo.

I finalisti.

● ELENA BULFONE, Presidente Fondazione Progetto Autismo FVG

● ARAN COSENTINO, Artista, Fotografo e ambientalista

● Fratello ADRIANO BALDO, Educatore, direttore e docente Istituto Bertoni

● GIORGIO CELIBERTI, Pittore e scultore

● DAVIDE MICALICH, Presidente Ueb Gesteco Cividale

Ora spetta nuovamente ai lettori esprimere la propria preferenza: le votazioni resteranno aperte fino al 2 dicembre.

👉 CLICCA QUI PER VOTARE IL TUO PERSONAGGIO DELL’ANNO

👉 CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI AGGIORNATI

La cerimonia di premiazione

La premiazione ufficiale si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 17:30, presso la sala di Civibank di Via Vittorio Veneto a Udine. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per celebrare le eccellenze friulane e condividere storie di impegno, talento e passione.



Nel corso della serata verrà inoltre conferito uno speciale Premio della Giuria a un personaggio ritenuto particolarmente meritevole dai membri della commissione.

Come votare

Partecipare è semplice: basta accedere al sondaggio online e selezionare il proprio candidato preferito tra i cinque finalisti. Ogni voto conta, e può fare la differenza nella scelta del Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli.