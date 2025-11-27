Una vita dedicata al territorio, allo sport e alle persone: così si può riassumere il percorso di Davide Micalich, di 55 anni, presidente dell’UEB Gesteco – United Eagles Basketball Cividale, formazione maschile di basket che milita in Serie A2 e che a settembre ha conquistato la Supercoppa LNP 2025.



Lo sportivo, candidato al titolo di Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli, ha espresso sincera gratitudine per la nomination: “È una cosa che non mi aspettavo. Per me è motivo di grande orgoglio essere nella lista dei candidati”, ha dichiarato.



“Credo che questo riconoscimento rappresenti anche un po’ il premio a una vita dedicata al mio territorio. Sono figlio di Udine, cresciuto tra le vie di questa città, un ragazzo che ha fatto il suo percorso nello sport e ha provato a costruire qualcosa di bello”, continua. “Oggi guido una società che mi dà grandi soddisfazioni e responsabilità. La mia vita è la sintesi di un amore profondo per lo sport, per la mia terra e per la mia gente”.



Micalich sottolinea il forte legame con le proprie radici: “Unisco la passione per la pallacanestro, che mi accompagna fin da bambino, a quella per il territorio. Sono cresciuto passo dopo passo e il mio percorso sportivo mi ha regalato soddisfazioni che voglio condividere con la comunità che mi ha sostenuto e formato”.



Il presidente oggi guarda al futuro con la stessa concretezza che ha sempre segnato il suo percorso: “Ho scelto di restare qui per restituire ciò che ho ricevuto, e il mio obiettivo è portare la società sempre più in alto, accompagnandola verso i massimi livelli, arrivando fino alla serie A1, perché desidero una realtà solida, condivisa e capace di durare nel tempo. Ho la fortuna di lavorare con un gruppo straordinario che mi sostiene e crede in me, insieme formiamo una vera squadra e sono orgoglioso di chi, ogni giorno, contribuisce a costruire questo sogno”, conclude.



