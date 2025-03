Via libera al nuovo dispensario farmaceutico di Pulfero

Sopralluogo a Pulfero dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi che ha fatto il punto sul dispensario farmaceutico che offrirà un importante servizio al territorio. “Sono state espletate tutte le procedure necessarie e il 28 febbraio era il termine ultimo per individuare una soluzione. Abbiamo ricevuto una risposta concreta e oggi siamo qui, insieme al Comune e all’Azienda sanitaria, per valutare gli interventi edilizi necessari alla separazione degli ingressi. Questo garantirà la continuità del servizio farmaceutico anche dopo la quiescenza del professionista che se ne occupava“.

Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta, il lavoro dell’Amministrazione regionale si è sviluppato con determinazione e discrezione. “Al di là delle manifestazioni, delle riunioni pubbliche e delle legittime preoccupazioni, avevamo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere. Abbiamo scelto – ha continuato l’assessore – di restare in silenzio fino al completamento della procedura, perché la priorità era ottenere un risultato concreto e positivo. Oggi possiamo finalmente annunciare con soddisfazione che il servizio farmaceutico per la comunità sarà garantito”.

“Un impegno che, grazie alla collaborazione tra le istituzioni coinvolte, ha portato a una soluzione concreta per i cittadini della zona, assicurando loro – ha concluso – un accesso continuativo ai farmaci e ai servizi essenziali”.