Appena scarcerato, ruba dall’auto di un anziano disabile: arrestato a Udine

Fondamentale la segnalazione di un cittadino della zona.

La Polizia di Stato di Udine, nella notte del 6 agosto, ha arrestato un giovane tunisino di 26 anni, che, dopo aver rotto un finestrino, è stato sorpreso a frugare all’interno di un Audi A6 parcheggiata in via S. Francesco, di proprietà di un anziano affetto da disabilità.

Lo straniero è stato individuato grazie al fondamentale contributo di un cittadino udinese, residente in zona, che lo ha sorpreso perché, svegliato dal rumore di vetri infranti, si è subito alzato dal letto per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Grazie alla sua reattività , è riuscito a scorgere, pur rimanendo al sicuro in casa sua, che qualcuno stava mettendo le mani all’interno di un veicolo in maniera “sospetta” e, quindi, ha chiamato subito il NUE 112, che ha inviato immediatamente la Volante della Polizia. La velocità del cittadino nel chiamare il numero di emergenza e il tempestivo intervento di Polizia ha permesso così agli equipaggi della Squadra Volante di cogliere sul fatto il ladro.

L’arrivo della polizia.

Gli accertamenti di Polizia hanno permesso subito di verificare che lo straniero, già condannato per vari furti commessi sempre su autovetture in sosta, risultava essere stato peraltro scarcerato nella stessa mattinata dalla Casa Circondariale di Udine.

Ad aumentare la gravità del fatto – oltre alla recidiva dell’autore – la circostanza che l’autovettura, posteggiata su uno stallo riservato a disabili, fosse in uso ad un signore con deficit deambulatori, al quale, grazie al pronto intervento degli agenti, sono stati subito restituiti gli oggetti di cui il reo si era già impossessato. Lo è stato quindi ricollocato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, gli applica la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.