A Gonars grandi festeggiamenti dedicati a tutti i nonni

Ballano con spensieratezza, si divertono, sono uniti da un comune denominatore granitico: l’amore infinito e incondizionato nei confronti dei loro nipotini. Loro sono i nonni, patrimonio indiscusso dell’ umanità, che spesso sono proprio il punto di riferimento per le loro famiglie che senza di loro, verserebbero in gravi difficoltà gestionali.

Dal recarsi a prendere i nipoti all’ asilo o a scuola, preparare loro un pasto caldo, portarli al parco. Non basterebbero tutte le ricorrenze del mondo per rendere loro onore, tuttavia il territorio gonarese ogni anno, organizza il ballo solidale che si svolge ogni mercoledì presso la palestra comunale del comune di Gonars. L’ iniziativa prende forma grazie all’ associazione “Amis Dal Disu” che vede come presidente Franca Del Frate, sempre in prima linea per cercare di aggregare e fare socializzare persone non più giovanissime. E il risultato è, di volta in volta, sempre più soddisfacente.

Grandi festeggiamenti anche per i più piccoli, che il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, potranno scatenarsi in palestra con musica, balli, giochi e Truccabimbi. A completare gli eventi, pranzi solidali e il chiosco per i giovani, in occasione della festa di autunno. “Divertiamoci facendo beneficenza” è l’ oramai riconosciuto ‘marchio di fabbrica’ dell’associazione e di tutti i volontari sempre presenti che, nel sorriso delle persone, vedono il ripagarsi di tutti i loro sacrifici organizzativi.