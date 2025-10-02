Ausiliaria della sosta aggredita, la solidarietà di Pordenone per Sayara

Il sindaco Basso incontra Sayara dopo l’aggressione in centro.

Il sindaco Alessandro Basso ha voluto incontrare Sayara, la diciannovenne ausiliaria della sosta di GSM che alcuni giorni or sono ha subito un’aggressione in centro città da parte di alcuni avventori di un bar, mentre stava svolgendo il suo lavoro. Allora, a correre in suo aiuto erano stati gli agenti della Polizia Locale, una volante della Polizia e diversi cittadini, che l’hanno difesa dalla violenza dei due aggressori, poi arrestati.

Ad accompagnare Sayara in Municipio, l’Amministratore Unico di GSM Antonio Consorti e il Direttore Operativo di GSM Domenico Luca Piasentin. “Ci tenevo ad incontrare Sayara quanto prima – afferma il sindaco Basso – per manifestarle la vicinanza dell’Amministrazione, per complimentarmi con lei per la professionalità con cui ha svolto il suo compito e per il comportamento che ha mantenuto durante l’episodio. Io e l’Amministrazione saremo sempre vicini a tutti i lavoratori che lavorano con impegno e professionalità. La famiglia di Sayara, giunta in Italia oltre 25 anni fa, è un bellissimo esempio di integrazione e rappresenta quella schiera di immigrati che arrivano qui regolarmente per lavorare, impegnandosi e dandosi da fare: una forma che noi sosteniamo decisamente. Auspico che Sayara possa rientrare al più presto in servizio e, da parte nostra, manterremo sempre alta la guardia, continuando a sostenere il mondo del lavoro”.