Un secolo di storia, l’asilo di Ronchis compie 100 anni

Un secolo di storia per l’asilo infantile “Monumento ai caduti” di Ronchis. Alle celebrazioni per i 100 anni presenti la direttrice e il presidente della struttura, Maddalena Zampanaro e monsignor Carlo Fant, don Elio Baracetti, la consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo, il sindaco di Ronchis, Manfredi Michelutto, assieme ad assessori e consiglieri di Ronchis a cui si è aggiunta l’assessore Elena Martinis di Latisana.

“L’asilo di Ronchis è nato dalla volontà di tutta la comunità ed è stato sostenuto con entusiasmo e determinazione dalla parrocchia, da monsignor Carlo Fant e dalle istituzioni – ha commentato la consigliera Spagnolo – . È diventata una struttura meravigliosa, moderna e rinnovata, che accoglie nel migliore dei modi i nostri bambini”.

“Tantissimi bambini sono cresciuti felicemente qui – prosegue in una nota la Spagnolo – in un luogo nato grazie al lavoro di numerosi cittadini e diventato punto di riferimento per le famiglie e la comunità. Qui i piccoli hanno imparato a stare insieme, ad aiutarsi, a rispettare gli altri e a fare comunità. A distanza di un secolo, la figura del bambino è sempre al centro e non possiamo che essere orgogliosi del percorso di questa struttura che si è evoluta nel corso del tempo“.

“Un onore celebrare i 100 anni oggi. Dopo la recita dei bambini, si è tenuta la celebrazione di questa storica ricorrenza con la presentazione della pubblicazione di un libro con foto a cura di Benvenuto Castellarin e Gino Mauro. A loro e a tutti coloro che hanno collaborato – conclude la consigliera legjista – va un sentito ringraziamento. E’ importantissimo conservare la memoria della nostra storia e dei sacrifici impiegati per godere di quanto abbiamo ora”.