A Gloria e Alessia le prime borse di studio intitolate a don Eugenio Brandl

La prima edizione delle delle borse di studio intitolate a don Eugenio Brandl.

Due importanti riconoscimenti al merito accademico sono stati conferiti mercoledì 26 novembre a Gloria Tomadini e Alessia Marini, entrambe laureate con 110 e lode al corso di laurea magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni dell’Università degli Studi di Udine.

La cerimonia, ospitata nell’Aula Magna della sede goriziana dell’Ateneo udinese, in via Santa Chiara, e promossa dalla Cassa Rurale FVG, ha rappresentato la prima edizione delle borse di studio intitolate a don Eugenio Brandl, storico parroco di Turriaco e figura chiave per la sopravvivenza, nel dopoguerra, della Cassa di Risparmio Artigiana di Turriaco – oggi Cassa Rurale FVG –.

L’iniziativa nasce dalla convenzione siglata lo scorso aprile tra la Cassa Rurale FVG e il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (Consunigo) e prevede due premi rispettivamente da 3.000 e 2.000 euro, destinati a valorizzare l’eccellenza nei percorsi universitari. Un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del merito per la banca isontina, che, solo pochi giorni fa, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo ha conferito 89 borse di studio agli studenti meritevoli tra i soci e i figli dei soci.

Alla premiazione hanno partecipato il vicepresidente della Cassa Rurale FVG Roberto Tonca, il presidente di Consunigo Sergio Orzan, la presidente del Circolo Culturale e Ricreativo Don Eugenio Brandl Elisa Baldo, la delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prof.ssa Renata Kodilja e il delegato della Rettrice dell’Università degli Studi di Trieste prof. Adriano Venudo, che hanno evidenziato come il sostegno agli studenti meritevoli rappresenti un investimento concreto nel futuro della comunità.

“Con questa iniziativa rinnoviamo un impegno verso la comunità che affonda le sue radici nell’esempio di don Brandl” ha sottolineato il vicepresidente della banca Roberto Tonca. “Premiare l’eccellenza di queste due neolaureate significa sostenere i talenti destinati a contribuire al futuro del bene comune”.

“Accompagnare e sostenere i giovani richiede sinergia tra le realtà che operano sul territorio, come banche, istituzioni e mondo accademico” ha evidenziato il presidente di Consunigo Sergio Orzan. “Le borse di studio ne sono un esempio concreto, frutto di un impegno condiviso a favore della comunità”. Il bando per l’assegnazione delle borse di studio viene pubblicato annualmente sui siti web della Cassa Rurale FVG e di Consunigo e si rivolge agli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale tra il 1° agosto dell’anno precedente e il 31 luglio dell’anno in corso.