La comunità sikh rinvia la festa del Nagar Kirtan per rispetto interreligioso.

Un gesto di grande sensibilità interreligiosa arriva dalla comunità sikh del Friuli Venezia Giulia: la tradizionale festa del Nagar Kirtan, evento annuale che richiama migliaia di persone a Pasiano di Pordenone, è stata rinviata di una settimana in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco e per consentire la partecipazione collettiva al giorno dei funerali fissati per sabato 26 aprile.

La decisione di rinviare il corteo.

La decisione è stata presa dal direttivo dell’associazione Guru Nanak Dev Ji, promotrice dell’evento, che ha spiegato come il gesto voglia rappresentare un “segno di rispetto per la comunità cattolica” e un modo per rafforzare il dialogo tra fedi diverse in un territorio dove la convivenza multietnica è ormai parte del tessuto sociale.

In provincia di Pordenone vivono circa 2.300 cittadini indiani, molti dei quali appartenenti alla comunità sikh, da anni attiva sul fronte dell’integrazione e della cooperazione culturale. Il Nagar Kirtan, con il suo lungo corteo di canti devozionali, danze, tamburi e colori vivaci, rappresenta una delle celebrazioni spirituali più importanti per la comunità sikh locale. Non solo un rito religioso, ma anche un momento di condivisione culturale che coinvolge ogni anno anche numerosi cittadini non sikh, attratti dallo spirito inclusivo e gioioso dell’appuntamento.

La festa si sarebbe dovuta tenere sabato 26 aprile, ma il lutto per la scomparsa del pontefice e la concomitanza con la data dei funerali hanno spinto l’associazione a riprogrammare l’evento per la settimana successiva. Una scelta che ha ricevuto l’apprezzamento pubblico del vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, che ha definito l’iniziativa “un segno concreto di fraternità”. “Questi gesti – ha detto il vescovo – ci ricordano che il rispetto reciproco e il dialogo sono semi di pace che possono fiorire anche nei momenti di dolore”.

L’Arcidiocesi di Concordia Pordenone comunica inoltre che Sabato 26 aprile 2025, la celebrazione esequiale di papa Francesco potrà essere seguita nel Duomo Concattedrale di S. Marco in diretta streaming su maxi schermo. La diretta avrà inizio alle ore 9:45.