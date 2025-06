Brucia l’osteria appena riaperta, ma la solidarietà è più forte: in tanti aiutano Gaia a ricominciare

Dopo l’incendio all’osteria di Gorizia, è scattata la solidarietà.

Era appena stata riaperta, l’Osteria Riva Piazzutta di Gorizia, quando un incendio ha mandato in fumo mesi di lavoro e sacrifici. Martedì 28 maggio, Gaia, una giovane di 27 anni, aveva deciso di rimettere in piedi un luogo che profuma di tradizione, impegno e voglia di futuro. L’apertura era stata un piccolo evento di quartiere, un abbraccio collettivo dove Gaia ha offerto da bere a chiunque fosse passato per condividere con la comunità il sogno di un nuovo inizio.

L’incendio.

Purtroppo, a soli tre giorni da quella festa, un guasto tecnico ha causato un incendio che ha devastato il locale. Le fiamme hanno cancellato mesi di dedizione, un duro colpo per Gaia che aveva scelto di restare nella sua città per costruire qualcosa di suo, portando energia e speranza.

Ma la risposta non si è fatta attendere. In poche ore, è nata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, lanciata da Christian Rizzi, amico e familiare, per sostenere Gaia e il suo progetto. Più di 250 donatori hanno già versato oltre 11.800 euro in soli 4 giorni, un gesto di solidarietà che dimostra quanto questa comunità creda ancora nei giovani e nei loro sogni.

La raccolta fondi online.

“Per l’inaugurazione, Gaia ha offerto da bere per tutta la sera ad ogni persona che si è presentata per dare il benvenuto alla sua nuova attività. Questo per farvi capire il tipo di persona che è, una ragazza di 27 anni, che potrebbe darti il mondo se solo l’avesse. La conosco da tutta la vita, ed è una persona alla quale piace vedere gli altri sorridere, a lei basta questo. Lavora a testa alta, e non chiede mai aiuto”.

“Ma questa volta vorrei aiutarla eccome – continua il testo della raccolta fondi -. A 3 giorni dall’apertura, un guasto ha causato un incendio a Riva Piazzutta, facendole perdere mesi di sacrifici, e la possibilità di lavorare e sostenersi nell’immediato futuro. Non voglio permettere che la sfortuna metta fine alle ambizioni di una ragazza così meritevole. Lei ha scelto di restare nel suo paese, di migliorarlo, di essere un punto di riferimento per una città che viene sempre più dimenticata. Aiutiamo Gorizia, aiutiamo Gaia!”.

Con l’obiettivo di raggiungere 15mila euro, la raccolta fondi continua a crescere, portando con sé la speranza che l’Osteria Riva Piazzutta possa presto tornare a essere un punto di riferimento per Gorizia e per chi ama questa città.