La villetta in fiamme nella notte a Gorizia.

Le fiamme si sprigionano nel cuore della notte, paura in una villetta. È accaduto alle 2.40 in via Monte Sabotino a Gorizia, dove i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione.

All’arrivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra supportata da un’autobotte autoscala e funzionario di guardia, l’intero alloggio era invaso dal fumo e gli uomini intervenuti hanno provveduto a portare in salvo tramite l’autoscala una donna che si era rifugiata in un terrazzo, mentre il marito che era riuscito ad uscire da casa autonomamente era già in strada.

Terminate le operazioni di salvataggio e spegnimento i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che sono terminate alle 6.30. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto altre persone. Sul posto anche polizia di Stato e personale sanitario del 118.

