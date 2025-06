Grado, torna la Spiaggia Rosa: relax e sole in tutta sicurezza contro il melanoma

La spiaggia rosa a Grado, il progetto di Airc e Git.

A Grado torna anche quest’anno la “Spiaggia Rosa”, l’iniziativa di Grado Impianti Turistici (GIT) in collaborazione con Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, che unisce il piacere dell’estate al messaggio importante della prevenzione contro il melanoma.

L’area dedicata della spiaggia friulana si colora di cento ombrelloni rosa, simbolo di un’estate consapevole in cui relax e sicurezza vanno di pari passo. Grazie all’impegno di GIT, l’8% degli incassi provenienti dalla prenotazione di questi ombrelloni viene devoluto direttamente a Fondazione AIRC, supportando la ricerca oncologica. Nel 2024, l’iniziativa ha raccolto oltre 10.900 euro, grazie a più di 4.000 prenotazioni, con un tasso di occupazione dell’80% soprattutto nella prima fila.

Non solo ombrelloni: la spiaggia è stata personalizzata con materiali informativi che spiegano come esporsi al sole in modo responsabile, consigliando abitudini salutari come una dieta equilibrata e l’attività fisica. Ogni ombrellone è inoltre dotato di un QR code che rimanda a “Healthy Life with AIRC”, una sezione dedicata sul sito della Fondazione con approfondimenti in italiano e inglese.

Anche l’offerta gastronomica aderisce al progetto: bar e ristoranti gestiti da GIT propongono “l’insalata rosa”, un piatto studiato seguendo le indicazioni del World Cancer Research Fund, pensato per un’alimentazione sana e bilanciata.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di una corretta esposizione al sole per prevenire il melanoma, il tumore cutaneo più aggressivo, che in Italia registra circa 12.900 nuove diagnosi l’anno. Fondazione AIRC ricorda come la prevenzione e i progressi nella ricerca, soprattutto grazie all’immunoterapia, abbiano migliorato significativamente la sopravvivenza a questa malattia.