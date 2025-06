Finge di conoscerla, le sorride e la abbraccia: sparisce la catenina

Furto con la tecnica del finto abbraccio.

Un abbraccio affettuoso (ma finto) si è trasformato in un furto ai danni di un’anziana. È accaduto nella mattinata di mercoledì 25 giugno in via Roma a Nimis, dove una donna di 89 anni è stata raggirata da una sconosciuta che ha finto di riconoscerla per poi derubarla della catenina d’oro che portava al collo, del valore di circa 400 euro.

La vittima stava passeggiando quando è stata avvicinata da una donna dall’accento straniero, presumibilmente sudamericana, con capelli lunghi e neri, dall’età apparente di 35-40 anni. Con fare cordiale e amichevole, la sconosciuta ha avviato una conversazione, culminata in un abbraccio che si è rivelato essere una distrazione ben studiata.

L’anziana si è accorta della sparizione solo dopo essere rientrata a casa. A quel punto si è rivolta ai carabinieri della stazione di Tarcento per sporgere denuncia. I militari stanno ora conducendo le indagini per risalire all’autrice del furto.