Made in Spiaggia: l’estate di Grado tra musica, giochi e spettacoli

Made in Spiaggia, il calendario degli appuntamenti a Grado.

L’estate di Grado si prepara ad accendersi direttamente in riva al mare con Made in Spiaggia, il nuovo calendario di appuntamenti curato e organizzato da Vivace Eventi. Un programma pensato per accompagnare villeggianti, turisti e pendolari anche dopo una giornata trascorsa tra sole, bagni e relax, trasformando la spiaggia in un luogo di incontro, divertimento e spettacolo.

Saranno 27 gli appuntamenti in programma nel corso dell’estate 2026, con iniziative dedicate a tutte le età: musica, dj set, tornei sportivi, animazione per bambini, show dal vivo e grandi eventi serali. Il cuore della manifestazione sarà la Spiaggia GIT, che diventerà un vero e proprio meeting point estivo, confermando il suo ruolo di centro di aggregazione turistica e culturale della località balneare.

Si parte con l’Aperitivo Zeta

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 26 giugno alle 21, nella zona delle Antiche Terme in via Dante 72, l’Aperitivo Zeta. Una serata tra dj set, buffet e musica, pensata per accompagnare il pubblico dal tramonto fino a notte fonda, ballando direttamente sulla spiaggia.

Per il debutto, in consolle ci saranno Coonte e Mattia Maurizio. L’appuntamento tornerà poi anche il 17 e 31 luglio e il 14 e 28 agosto, diventando uno dei punti fissi dell’estate gradese.

Radio, giochi e sport in riva al mare

La domenica pomeriggio sarà invece animata dal GIT Radio Show, in programma dalle 15.30 alle 18.30, dal 5 luglio al 23 agosto, al Parco acquatico. Si tratta di un vero e proprio programma radiofonico musicale e di intrattenimento in diretta, realizzato in collaborazione con Radio WOW, con il coinvolgimento del pubblico presente in spiaggia.

Spazio anche allo sport con i G.I.T. Beach Games, in programma dal 4 luglio al 9 agosto nelle ore pomeridiane. I partecipanti potranno cimentarsi in tornei di giochi sportivi da spiaggia, dal beach volley al beach soccer, fino al basket 3 contro 3, tutto direttamente in riva al mare.

Divertimento per famiglie e bambini

Ogni sabato, dal 4 luglio al 29 agosto, il Parco acquatico ospiterà lo Splash Water Festival, tre ore di animazione dalle 15.30 alle 18.30 con temi diversi ogni settimana. Dai pirati dei Caraibi al Balloon Floating Party, dallo Zoo Jungle al Magic Party, ogni appuntamento sarà pensato per trasformare il pomeriggio in spiaggia in una festa.

Per le famiglie non mancheranno anche i Baby Beach Days, in programma ogni domenica dal 5 luglio al 23 agosto, dalle 16.30 alle 18.30. Un’occasione per offrire ai più piccoli momenti di gioco e intrattenimento, permettendo a tutta la famiglia di vivere la spiaggia in modo ancora più coinvolgente.

Giorgio Vanni e la stand up comedy tra i grandi eventi

Tra gli appuntamenti più attesi di Made in Spiaggia ci sono anche i grandi eventi serali in modalità festival. Il 7 agosto, dalle 21.30, l’Aperitivo Zeta si trasformerà nella versione estesa Aperitivo Zeta XXL, spostandosi al Parco acquatico. Ospite d’onore sarà Giorgio Vanni, cantautore amatissimo dal pubblico per aver composto, cantato e arrangiato alcune delle sigle più celebri dei cartoni animati, da Pokémon a Dragon Ball fino a Yu-Gi-Oh!.

Sabato 8 agosto, invece, la zona delle Antiche Terme diventerà un cabaret all’aria aperta con lo spettacolo Facciamo Ridere, stand up comedy show che porterà a Grado tre volti noti della comicità televisiva: Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Michele Migliazza, artisti conosciuti dal grande pubblico anche per le loro partecipazioni a Zelig e Colorado Cafè.