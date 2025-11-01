Lestizza premia l’azienda Degano Luciano: 55 anni di impresa e passione

Lestizza ha reso omaggio a una delle sue realtà produttive più longeve: l’azienda Impermeabilizzazioni Degano Luciano, che ha celebrato i 55 anni di attività.



La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune, alla presenza delle autorità locali e del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha voluto sottolineare il valore dell’impresa per il territorio: “Questa azienda rappresenta un esempio virtuoso di impegno, serietà e radicamento. È grazie a realtà come la Degano Luciano che la nostra comunità regionale continua a crescere, mantenendo vive le competenze e l’orgoglio del lavoro ben fatto”.

Rivolgendo gli auguri per il traguardo raggiunto, Bordin ha evidenziato come “la crescita della nostra regione si sia fondata sulle piccole e medie imprese, che hanno saputo garantire continuità attraverso un passaggio generazionale tutt’altro che scontato”.

Nel corso della cerimonia, il presidente ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale al titolare dell’azienda, insieme al sindaco Edi Pertoldi, in segno di riconoscimento per la lunga e proficua attività svolta al servizio del territorio.