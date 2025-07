Dalle Frecce Tricolori al concerto di Lazza: inizio luglio pieno di eventi a Lignano.

C’è chi alzerà lo sguardo per seguire il tricolore nel cielo, chi si perderà tra le pagine di un libro, chi inseguirà note e sapori in riva al mare e chi – tra i più piccoli – vivrà un momento sognante grazie alla magia del teatro di figura. La prima settimana di luglio a Lignano Sabbiadoro si annuncia come un mosaico di emozioni, tra cultura, spettacolo e adrenalina.

L’appuntamento clou della settimana sarà la manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori -, in programma domenica 6 luglio nel cielo di Lignano Sabbiadoro. Nove velivoli, che si alternano alle evoluzioni del solista Pony 10, spingeranno al massimo il velivolo MB-339, regalando agli spettatori 25 minuti di altissima professionalità, precisione e spettacolarità. Il momento più atteso sarà, come sempre, l’ultimo passaggio, sulle note di “Vincerò” interpretata da Luciano Pavarotti, quando nell’azzurro del cielo verrà disegnata la più grande bandiera italiana del mondo, simbolo della dedizione dell’Aeronautica Militare.

“La sagoma della penisola di Lignano è uno scenario inconfondibile per i piloti delle Frecce Tricolori, abituati a raggiungerla per addestrarsi sul suo litorale durante il periodo primaverile che precede l’avvio delle nostre stagioni acrobatiche, così come spesso è il primo lembo di Friuli Venezia Giulia che scorgiamo rientrando a Rivolto da una nostra trasferta – commenta il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale -. Esibirci su Lignano con il tricolore della nostra bandiera sarà come sempre un grande privilegio, che cercheremo di onorare rappresentando al meglio tutte le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare che operano ogni giorno al servizio del Paese”.

Un legame, quello tra le Frecce e il territorio, che si rinnova ogni anno, grazie anche alla collaborazione tra PromoTurismoFVG e l’Aeronautica Militare, per cui è possibile partecipare a visite guidate organizzate alla base aerea di Rivolto, a pochi chilometri da Udine, quartier generale della PAN, chepromettono di essere un vero concentrato di emozioni.

Mercoledì 2 luglio – Pupi & Pini: “Pu-pazzi d’amore”

Alle 21.30 in piazza del Sole a Lignano Pineta, ritorna la storica rassegna di teatro per ragazzi Pupi & Pini. In scena lo spettacolo “Pu-pazzi d’amore” della compagnia Teatro Medico Ipnotico, una narrazione poetica e divertente sul tema dei sentimenti, tra marionette a filo e atmosfere teatrali. Un’occasione speciale per tutta la famiglia.

Giovedì 3 luglio – Incontri con l’autore e con il vino e Concerto d’apertura “Lignano per la musica”

Alle 18.30 al PalaPineta di Lignano Pineta, spazio alla letteratura con Carrie Leighton , autrice di “ Unfair Play. Primo Tempo” (Magazzini Salani), un romanzo ambientato nel mondo dello sport, tra rivalità, passione e seconde possibilità. La serata sarà accompagnata dalla degustazione dei vini dell’ Azienda Agricola La Rajade di Dolegna del Collio .



Venerdì 4 luglio – Un mare di sapori e il convegno “Il feticismo del denaro”

UN MARE DI SAPORI – Si parte venerdì 4 luglio con la prima delle otto serate di “Un mare di sapori”, il format ideato da PromoTurismoFVG per valorizzare gli ingredienti e i prodotti “ Io sono Friuli Venezia Giulia ”. Ogni appuntamento proporrà le specialità delle filiere agroalimentari della regione: produttori, vignaioli, ingredienti e materie prime del marchio collettivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” trasformeranno ogni piatto in un’esperienza da ricordare. Sarà il Giardino Mediterraneo (Stabilimento balneare 13 dalle ore 20) a ospitare un viaggio tra i sapori autentici con un menu che proporrà diverse specialità in cui mare e terra s’incontrano per offrire un’esperienza culinaria d’eccezione (maggiori informazioni sul progetto: www.turismofvg.it/it/mare/un-mare-di-sapori – per prenotazioni rivolgersi a Il Giardino Mediterraneo, 0431 73421 info@lidocity.com).



Venerdì 4 luglio – Lignano in Noir con Flavio Santi

Alle 19.00 il Cubo della Cultura (tra il 6° e 7° ufficio spiaggia di Sabbiadoro) ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Lignano in Noir”: protagonista Flavio Santi, autore de “L’autunno del sultano” (Solferino), ambientato in una Istanbul di fine ‘800 dove l’architetto liberty, il friulano Raimondo D’Aronco, sarà chiamato ad indagare sul ritrovamento di un cadavere restituito dal Bosforo.

Sabato 5 luglio – Musica, sport e prove air show W Lignano – Frecce Tricolori