L’incidente sull’autostrada A4: il camion si è ribaltato ma non ha coinvolto altri mezzi.

E’ di due feriti, marito e moglie, una donna, il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, all’altezza di Pocenia in direzione Venezia. Poco dopo le 14 un autoarticolato con targa estone si è ribaltato, occupando completamente le tre corsie della carreggiata.

L’incidente del mezzo pesante, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha coinvolto esclusivamente le due persone a bordo, marito e moglie. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno operato in sinergia con il personale sanitario, giunto con elisoccorso e ambulanza, per estricare dalla cabina del mezzo pesante



La donna è stata trasportata in ospedale tramite elicottero per le condizioni più serie, mentre il marito è stato soccorso con ambulanza. Fortunatamente non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Terminato il soccorso alle persone i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro

A causa del rovesciamento del mezzo, è stata disposta la chiusura totale dell’autostrada in direzione Venezia nel tratto interessato. È stato inoltre chiuso lo svincolo di ingresso a Latisana verso Venezia, mentre per chi proviene da Trieste è stata stabilita l’uscita obbligatoria a Latisana, con conseguenti deviazioni per i veicoli in transito.