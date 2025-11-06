Addio a Irene Barachino, storica titolare della trattoria da Gardo e simbolo della ricostruzione

Irene Barachino aveva 93 anni.

Si è spenta all’età di 93 anni Irene Barachino, storica titolare della trattoria da Gardo di Tiveriacco di Majano e figura simbolo della ricostruzione del Friuli dopo il devastante terremoto del 1976. Con la sua tenacia, la sua dedizione al lavoro e alla famiglia, Irene ha incarnato lo spirito resiliente di una terra segnata dalla tragedia, ma capace di rialzarsi con dignità e forza.

Irene ha saputo trasformare il dolore in determinazione. Nel 1976 la trattoria, fondata dal nonno Giusto e ampliata dal padre Gardo, fu rasa al suolo dal sisma. Ma lei non si arrese. Insieme ai sopravvissuti e al padre iniziò subito a ricostruire. Prima con una baracca, poi con una nuova struttura, riaprì l’osteria restituendo così alla comunità un luogo di ritrovo, di memoria e di speranza. Oggi l’eredità della signora Irene vive nell’attività portata avanti dal figlio Lorenzo, con la moglie Ornella e i figli Fabio e Luca.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti: nel 1995 fu insignita dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, e nel 2019 ottenne il premio generazionale per la continuità dell’attività di famiglia, giunta oggi alla quarta generazione.