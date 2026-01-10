“La Cena di Natale” dei Freevoices chiude il tour a Majano

Si concluderà a Majano il viaggio de LA CENA DI NATALE il concerto spettacolo del Freevoices Show Choir diretto da Manuela Marussi, uno degli eventi più seguiti e rappresentati nella nostra regione nel corso delle recenti festività.



Dopo il debutto al Verdi di Gorizia– che ha avuto un’anticipazione con il concerto presso la Casa Circondariale del capoluogo – e le successive le fortunate repliche di Porcia, Treffen in Carinzia, Gradisca d’Isonzo, Bagnaria Arsa e di nuovo Gorizia al Kulturni Dom (tutte rigorosamente sold out) la originale recita sarà di scena appunto sabato 17 gennaio presso l’Auditorium Comunale del centro friulano in un’ultima eccezionale rappresentazione a fronte delle tante richieste del pubblico degli appassionati.

Spettacolo nuovo, intimo e coinvolgente, LA CENA DI NATALE trasforma l’attesa della Vigilia in un momento di condivisione e bellezza. Tra musical, pop, canto popolare e teatro canzone, i Freevoices propongono all’ascolto arrangiamenti originali, testi inediti e la magia delle coreografie disegnate da Marco Rigamonti del Teatro Litta di Milano. Ad accompagnare le voci del coro, un ensemble di musicisti d’eccezione e la narrazione straordinaria dell’attrice Paola Aiello. La direzione artistica è di Manuela Marussi gli adattamenti musicali di Gianni Del Zotto.

I Freevoices.

Complesso originalissimo e pluripremiato i Freevoices, lo show choir più conosciuto in Italia, sono reduci dalla conquista del Grand Prix al concorso Chorus Inside di Lloret de Mar Barcellona dove hanno conseguito il massimo del punteggio (30/30) da una giuria internazionale aggiudicandosi anche la fascia d’oro per il canto popolare e il premio (medaglia d’oro) proprio per le migliori coreografie.

Inizio ore 20.30. Evento organizzato dal Comune di Majano con il contributo della Regione FVG. Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria al 3316222841 o fabiomartinis87@gmail.com.