Poste Italane celebra Snaidero: un francobollo dedicato all’icona friulana del design

Arriva un nuovo riconoscimento per Snaidero: oggi, 22 aprile 2026, Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato alla storica azienda di Majano nell’ambito della serie “le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

Un riconoscimento al design friulano

Il francobollo dedicato a Snaidero rappresenta un importante riconoscimento per il territorio del Friuli Venezia Giulia e per una realtà industriale che, dal 1946, ha saputo imporsi a livello internazionale. La vignetta raffigura in primo piano l’isola della cucina OLA, uno dei modelli più iconici dell’azienda, progettato da Pininfarina.

A completare l’immagine, il profilo stilizzato della storica sede di Majano, progettata negli anni ’70 dall’architetto Angelo Mangiarotti. Il tutto è inserito in uno sfondo arancione, colore distintivo del brand, che richiama immediatamente l’identità visiva dell’azienda. In evidenza anche il logo Snaidero, simbolo di una tradizione che unisce artigianalità e innovazione.

Caratteristiche tecniche e tiratura

I francobolli, del valore della tariffa B pari a 1,30 euro ciascuno, sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta autoadesiva. La tiratura prevista è di 180mila esemplari per ciascun soggetto, distribuiti in fogli da 45.

Il bozzetto dedicato a Snaidero è stato realizzato da Giustina Milite, mentre l’altra emissione, dedicata alla sedia leggera di Chiavari, porta la firma di Tiziana Trinca.