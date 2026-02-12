Un viaggio tra fantasy, psicologia e filosofia dell’anima: Valentina Azzini presenta il suo libro a Majano

La presentazione a Majano del libro di Valentina Azzini.

Un appuntamento che unisce arte, simbolismo e introspezione: la Sala consiliare “Cav. A. Schiratti” del Municipio di Majano, in piazza Italia 38, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini CEREBRO – Il regno delle maghe e dei guerrieri, venerdì 13 febbraio 2026 alle 18:30.

Pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo Cairo Editore, CEREBRO unisce fantasy, psicologia e filosofia dell’anima e raccoglie tre racconti connessi tra loro – Il Regno delle Maghe e dei Guerrieri, La Semina del Sogno e Il Recupero delle Anime Perdute – che formano un unico grande viaggio alla scoperta del sé, parlando tanto ai giovani lettori quanto agli adulti appassionati di narrazione simbolica.

A firmare la creazione, l’udinese Valentina Azzini, artista e counselor con studi psicologici, che racconta i processi di trasformazione dell’animo umano attraverso immagini e racconti. A dialogare con l’autrice sarà Paola Moretti, illustratrice che ha creato la copertina del libro, in un incontro che si preannuncia come un’occasione di confronto profondo sui temi della creatività, del sogno e della forza trasformativa dell’arte e della parola.

“Presentare Cerebro a Majano ha per me un valore speciale: è un luogo che custodisce i ricordi della mia infanzia e della mia giovinezza. Portare qui questo romanzo significa unire memoria e impegno sociale. Negli ultimi anni il mio lavoro è rivolto sempre di più ai giovani, alle nuove generazioni, perché non dimentichino mai il valore dell’essere umani. In un mondo estremamente tecnologizzato, la creatività – arte, scrittura, poesia, musica – resta ciò che nessuno potrà mai sottrarci”, racconta la scrittrice Azzini. “La protagonista, Valentina, è una ragazza insicura e vittima di bullismo che, attraverso un percorso fantastico e simbolico, affronta le proprie paure e ferite emotive. Il suo cammino diventa una metafora di crescita e di equilibrio interiore, un invito a riconoscere le proprie fragilità per trasformarle in forza”.

“L’autrice, artista e illustratrice, è già nota alla comunità scolastica per aver realizzato il murale inaugurato il 25 novembre 2025 presso la scuola secondaria di primo grado di Majano, opera che ha saputo coniugare espressione artistica, riflessione e valore educativo. Con Cerebro, Valentina Azzini offre ai lettori, in particolare ai ragazzi, una vera e propria mappa interiore attraverso i territori invisibili della coscienza”, spiega l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Giulia Benedetti. “La cultura è uno spazio di incontro, crescita e cura. Iniziative come questa arricchiscono la nostra comunità, valorizzando voci creative capaci di parlare soprattutto alle nuove generazioni, offrendo strumenti di lettura del presente e di ascolto di sé”.

La presentazione si terrà venerdì 13 febbraio 2026 alle 18:30 presso la Sala consiliare “Cav. A. Schiratti” del Municipio di Majano, in piazza Italia 38.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti