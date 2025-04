Droga tra i giovani, blitz dei carabinieri: arrestato un 26enne

Un arresto per droga a Maniago.

Nella mattinata di giovedì 17 aprile, un’operazione antidroga condotta dai varabinieri del Comando Stazione di Maniago, con il supporto delle Compagnie di Spilimbergo e Sacile e di un’unità cinofila del Nucleo di Torreglia (PD), ha portato a un arresto e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante.

L’intervento, disposto dalla Procura della Repubblica di Pordenone – nella persona del Sostituto Procuratore Marco Faion – si è concentrato su alcune perquisizioni personali e domiciliari nelle zone di Maniago e Fontanafredda, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga destinata in particolare ai più giovani.

Durante una delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto in un’abitazione a Vajont circa 100 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, un grammo di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il proprietario dell’abitazione, un 26enne, inizialmente si è mostrato collaborativo, ma alla vista dell’unità cinofila ha manifestato un evidente nervosismo. La successiva perquisizione ha confermato i sospetti dei militari: il giovane è stato quindi arrestato.

L’operazione, sottolineano i carabinieri, si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni e delle fasce giovanili. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza della droga sequestrata e per accertare eventuali complicità nella rete di spaccio.