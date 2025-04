Riaperta via Posccole alta dopo i lavori, ora tocca a via Canciani

Finiti i lavori in via Poscolle.

Via Poscolle alta riapre al traffico dopo le settimane di cantiere. Si è concluso infatti il secondo dei tre interventi previsti per la riqualificazione dell’area del “ferro di cavallo”, nel cuore del centro storico. I lavori hanno visto un doppio fronte operativo: da un lato CAFC, impegnato nel rinnovo della rete dei sottoservizi, dall’altro il Comune, che ha curato il rifacimento della pavimentazione in porfido.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che sottolinea come il cantiere si sia chiuso, come promesso, nei tempi previsti, nonostante le giornate di maltempo che hanno rallentato in più occasioni l’avanzamento delle opere. Un risultato frutto della sinergia tra enti, tecnici e imprese, che ha permesso di restituire in tempi rapidi un’importante strada del centro cittadino.

Con la riapertura di via Poscolle alta, per completare l’opera di riqualificazione dell’area connessa a piazza XX settembre e al resto del centro storico, manca l’ultimo intervento su via Canciani. Come già annunciato e comunicato ai commercianti dell’area, il 28 aprile partiranno i nuovi lavori, ultimo tassello del progetto di rigenerazione. Anche qui si procederà con scavi e interventi sui sottoservizi idrici a cura di CAFC, seguiti dal ripristino del porfido, oggi piuttosto degradato, da parte del Comune. Il cantiere avrà una durata complessiva di 11 settimane.

Quando si entrerà nel cuore del periodo estivo, perciò, il “ferro di cavallo” sarà completamente riqualificato, restituendo a residenti e visitatori un centro storico rinnovato, più sicuro e più accogliente. Un vero e proprio biglietto da visita per la città e i suoi principali poli di attrazione.