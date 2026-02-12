Dai coltelli ai cavatappi, le eccellenze di Maniago in vetrina a Francoforte

Il distretto di Maniago alla fiera Ambiente di Francoforte.

Dalla tradizione della lama alla creatività del design, le eccellenze del Distretto del Coltello di Maniago hanno conquistato la scena internazionale ad Ambiente, la manifestazione fieristica di riferimento mondiale per i beni di consumo, svoltasi a Francoforte.

Una collettiva di imprese pordenonesi ha preso parte all’evento all’interno del padiglione Cook&Cut, grazie a un’iniziativa coordinata dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine tramite la propria società consortile Tef. L’azione rientra nel più ampio programma di accompagnamento e promozione internazionale a favore delle aziende del territorio, con l’obiettivo di rafforzarne una presenza strutturata e competitiva sui principali mercati esteri.

Tre le realtà imprenditoriali protagoniste della vetrina tedesca: Coltellerie Maserin, specializzata in coltelleria per la cucina domestica e professionale/Ho.Re.Ca.; Farfalli, riconosciuta a livello internazionale per i suoi cavatappi d’autore; Oreste Frati Due Cigni, marchio storico della coltelleria per uso domestico e professionale.

“La presenza del distretto di Maniago ad Ambiente – si legge in una nota della Cciaa –conferma la solidità e la riconoscibilità internazionale delle nostre imprese. Camera di Commercio continuerà ad accompagnarle sui mercati esteri con azioni strutturate, affinché qualità, innovazione e identità territoriale possano tradursi in nuove occasioni di sviluppo”.



Il Distretto del Coltello di Maniago conta circa un migliaio di addetti distribuiti nei nove comuni del mandamento, concentrati sull’intero ciclo produttivo di coltelli, forbici e articoli da taglio professionali. Una filiera che unisce saper fare artigiano, innovazione e design, e che adesso guarda con rinnovata fiducia ai mercati globali.