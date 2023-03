Marano rappresenta il Fvg al concorso Borgo dei Borghi.

Marano Lagunare è in corsa per essere eletto Borgo dei Borghi 2023. La cittadina infatti è una delle venti località selezionate per il concorso Rai, collegato alla trasmissione Kilimangiaro.

Le votazioni sono state ufficialmente aperte il 12 marzo e per sostenere il borgo che rappresenta il Fvg c’è tempo fino alle 23.59 del 26 marzo. Per votare occorre andare sull’apposito sito del concorso ed esprimere la propria preferenza. A decretare il vincitore sarà la somma dei voti del pubblico e di una giuria di esperti. la classifica finale sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai 3 domenica 9 aprile 2023.

E chissà che il piccolo gioiello lagunare, incastonato tra terra e mare e con una antichissima storia risalente all’epoca romana, non riesca a riportare la vittoria in Friuli Venezia Giulia. L’ultimo successo della nostra regione al concorso è stato infatti nel 2017 quando ad essere proclamato Borgo dei Borghi fu Venzone.