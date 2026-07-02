Al Città Fiera nasce il Villaggio dell’arte: tra inclusione, memoria e artisti del territorio

Sarà inaugurato venerdì 3 luglio, alle 18.30, al Città Fiera di Martignacco, nell’area Office Gallery, zona Viola al primo piano, il nuovo “Villaggio dell’arte”, uno spazio culturale pensato per valorizzare l’arte, l’inclusione sociale, la memoria artistica del Friuli e le eccellenze del territorio.



Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra artisti emergenti e nomi affermati, mettendo in dialogo linguaggi diversi, esperienze personali e patrimonio culturale locale. Un luogo dove la creatività diventa anche strumento di relazione, partecipazione e racconto della comunità.

Le due mostre inaugurali

Saranno due le esposizioni che accompagneranno l’avvio della stagione permanente del Villaggio dell’arte. La prima è “Oltre lo sguardo, l’arte come linguaggio: i ragazzi autistici raccontano il mondo”, promossa dalla Fondazione ETS ProgettoAutismo FVG e realizzata da AICS, Associazione italiana cultura sport, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Una mostra che mette al centro l’espressione artistica come forma di comunicazione e inclusione.



La seconda esposizione è dedicata a “Il 900 friulano”, con una selezione di opere, alcune anche inedite, firmate da importanti artisti friulani come Zigaina, Celiberti, Borta, Coccolo e altri autori. Le opere appartengono alla collezione privata Enore Gori Eredi, messa a disposizione dal curatore e organizzatore culturale locale Loris Lorenzo Gori.

Il taglio del nastro

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e dell’associazionismo. Sono attesi il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, il fondatore di Città Fiera Antonio Maria Bardelli, il presidente della Comunità Collinare del Friuli Luigino Bottoni, l’imprenditrice Elena Iuri, coordinatrice del progetto, il sindaco di Martignacco Mauro Delendi e il presidente dell’ARLef Eros Cisilino.



Sono previsti anche gli interventi del designer Stefano Borella, direttore artistico del Villaggio dell’arte, e degli artisti Giorgio Celiberti, Gianni Borta e Dino Coccolo.



All’evento prenderanno parte inoltre Elena Bulfone, presidente della Fondazione ETS ProgettoAutismo FVG di Tavagnacco, e Giorgio Mior, delegato nazionale di AICS e promotore della mostra “Oltre lo sguardo”. L’iniziativa vanta anche la collaborazione del Club per l’Unesco di Udine, rappresentato dalla presidente Renata Capria D’Aronco.



Con il Villaggio dell’arte, il Città Fiera si prepara così ad accogliere un nuovo polo culturale permanente, capace di unire arte, territorio e inclusione in uno spazio aperto alla comunità.