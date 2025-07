Un nuovo medico di medicina generale a Martignacco

Il dottor Giovanni Emanuele entrà in servizio a Martignacco dal primo agosto.

La Direzione del Distretto sociosanitario Friuli Centrale è lieta di annunciare che, a partire dal 1° agosto, il dottor Giovanni Emanuele entrerà in servizio come nuovo medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Martignacco.

“Desideriamo dargli un caloroso benvenuto – afferma Angela Panzera, direttore del Distretto – augurandogli un buon lavoro al servizio della comunità. Il suo ambulatorio sarà situato a Martignacco, in via Delser n. 33, e riceverà i pazienti su appuntamento”. Sempre a partire da sabato 1° agosto i cittadini potranno scegliere il dr. Emanuele come proprio medico di medicina generale.

Come effettuare la scelta.

I residenti del Comune di Martignacco potranno effettuare la scelta autonomamente tramite il portale SESAMO. In alternativa, sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria di Udine, Feletto (Tavagnacco) e presso l’Anagrafe Civile di Martignacco, presentandosi muniti di tessera sanitaria, anche su delega dell’assistito. L’Anagrafe Sanitaria del Distretto di Udine sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:45, mentre quella del CAP di Feletto (Tavagnacco) sarà accessibile il martedì e il giovedì, dalle 9:30 alle 12:30.

Anche l’Amministrazione comunale di Martignacco accoglie con piacere il dr. Emanuele, come dichiara il Sindaco Mauro Delendi “Auspichiamo che la sua presenza possa rappresentare un punto di riferimento stabile per il territorio e favorire una collaborazione proficua con le realtà locali e con il gruppo dei medici di medicina generale già attivi nella sede di villa Ermacora”.

Il Distretto sociosanitario e l’Amministrazione Comunale colgono infine l’occasione per ringraziare il medico di medicina generale che ha terminato la propria attività in quest’ambito, dr. Todisco, per il lavoro svolto in questi anni a servizio delle comunità di Martignacco.