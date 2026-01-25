Calci e pugni per 400 euro: preso dai Carabinieri il rapinatore di Tolmezzo

Preso l’autore della rapina a Tolmezzo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo hanno denunciato a piede libero un giovane residente in zona, ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un uomo di 61 anni.

L’episodio risale al tardo pomeriggio del 20 dicembre scorso, quando la vittima stava camminando lungo una via centrale di Tolmezzo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato improvvisamente aggredito dal giovane, che lo avrebbe colpito con calci e pugni per poi sottrargli il portafogli contenente circa 400 euro.

Il 61enne è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Tolmezzo, dove è stato medicato per le lesioni riportate. Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri e condotte anche con il supporto della Polizia Locale, hanno consentito di identificare il presunto autore dell’aggressione, un soggetto noto alle forze dell’ordine, successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria.