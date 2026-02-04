Piogge e nevicate, scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

4 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, fino alle ore 12.00 di domani, giovedì 5 febbraio. La regione si prepara a fronteggiare una fase di maltempo marcato, con piogge intense, abbondanti nevicate in montagna e possibili criticità lungo la fascia costiera.

Secondo il bollettino meteo, la situazione attuale è determinata da una saccatura sul Mediterraneo che convoglia sul Nord Italia umide correnti meridionali in quota. Tra mercoledì e giovedì un fronte perturbato interesserà direttamente il Friuli Venezia Giulia, favorendo la formazione di una depressione sull’alto Adriatico.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e localmente intense già dalla giornata di mercoledì e fino alla mattinata di giovedì. Le aree più colpite saranno le Prealpi Carniche, dove sono attesi i quantitativi maggiori di pioggia e neve. La quota neve risulterà variabile, oscillando attorno ai 1.000 metri, con possibili abbassamenti nelle valli più interne e innalzamenti sulle Prealpi meridionali. Nel Tarvisiano la neve potrebbe spingersi fino a fondovalle.

Gli accumuli nevosi in quota saranno molto consistenti, in particolare nell’area del Piancavallo, mentre a quote più basse la neve risulterà bagnata e pesante, aumentando il rischio di disagi alla viabilità e di sovraccarico sulle strutture. Lungo la costa, infine, è segnalata la possibilità di acqua alta nella notte, con attenzione particolare alle zone più esposte.

