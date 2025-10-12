Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 13 ottobre

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Lunedì 13 ottobre, il Friuli Venezia Giulia vivrà una giornata nel complesso stabile e gradevole, con temperature autunnali miti e un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più potrà comparire nel corso della giornata, soprattutto nelle aree montane, ma senza fenomeni significativi.

Sulla pianura il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno, con temperature minime comprese tra 9 e 12°C e massime tra 21 e 24°C, valori in linea con le medie stagionali. Sulla costa, invece, si farà sentire una Bora moderata o un Borino nelle ore mattutine, che tenderà a calmarsi nel pomeriggio, lasciando spazio a una brezza leggera tra Lignano e Grado. Le temperature saranno comprese tra 11 e 15°C nelle minime e 19 e 22°C nelle massime.