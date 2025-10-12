Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 13 ottobre

12 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Lunedì 13 ottobre, il Friuli Venezia Giulia vivrà una giornata nel complesso stabile e gradevole, con temperature autunnali miti e un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più potrà comparire nel corso della giornata, soprattutto nelle aree montane, ma senza fenomeni significativi.

Sulla pianura il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno, con temperature minime comprese tra 9 e 12°C e massime tra 21 e 24°C, valori in linea con le medie stagionali. Sulla costa, invece, si farà sentire una Bora moderata o un Borino nelle ore mattutine, che tenderà a calmarsi nel pomeriggio, lasciando spazio a una brezza leggera tra Lignano e Grado. Le temperature saranno comprese tra 11 e 15°C nelle minime e 19 e 22°C nelle massime.

