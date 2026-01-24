Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 25 gennaio

Il meteo in Friuli.

Sarà una domenica decisamente grigia e perturbata quella di domenica 25 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo l’ultimo bollettino meteorologico emesso nel primo pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Il cielo si presenterà in prevalenza coperto su tutta la regione, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti. Le aree più colpite saranno pianura e costa, dove sono attese piogge persistenti, mentre in montagna le precipitazioni risulteranno particolarmente significative: abbondanti sulle Alpi Giulie e intense anche sul resto del settore alpino e prealpino.

Elemento di rilievo sarà l’andamento della quota neve, destinata a scendere nel corso della giornata. In mattinata i fiocchi cadranno a partire da circa 800 metri sulle Alpi e 1000 metri sulle Prealpi, ma con il passare delle ore la neve tenderà ad abbassarsi fino a 600 metri sulle Alpi e 800 metri sulle Prealpi, creando condizioni tipicamente invernali soprattutto nei fondovalle montani più alti.

Nel pomeriggio-sera, inoltre, si segnala un rinforzo della ventilazione in quota: sulle Alpi e Prealpi Giulie soffierà vento moderato da sud, fattore che potrebbe contribuire ad accentuare il maltempo e a rendere più difficili le condizioni in montagna.