La tregua del maltempo non dura: nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

La tregua dal maltempo sarà di breve durata. In Friuli Venezia Giulia è stata infatti diramata una nuova allerta meteo valida dalle ore 22 di oggi, 5 febbraio 2026, fino alle ore 14 di domani, 6 febbraio.

Il fronte perturbato intenso che da ieri ha interessato la regione è in progressivo esaurimento e si sta spostando verso i Balcani. Nel corso della giornata di domani è previsto il transito di un secondo fronte, più debole, che potrebbe comunque mantenere condizioni di instabilità.

Sono attese nubi diffuse su tutto il territorio regionale, con possibili piogge deboli soprattutto nelle prime ore. Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ulteriormente fino a cessare quasi ovunque. La perurbazione interesserà territorio di Gorizia, dove potrebbero verificarsi problematiche localizzate, in particolare in corrispondenza dei picchi di marea previsti nella tarda serata di oggi e nella tarda mattinata di domani, con possibili ripercussioni sui corsi d’acqua e sulle zone più basse.