Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo e forti temporali in arrivo già da questa sera in Friuli Venezia Giulia dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 20:00 di giovedì 28 agosto fino alle 23:59 di venerdì 29 agosto.

Una perturbazione intensa in arrivo dal Nord Atlantico

La situazione meteorologica è in rapido peggioramento: una vasta area depressionaria in arrivo dal Nord Atlantico sta interessando il Nord Italia, attivando un intenso flusso di correnti umide e instabili. In quota soffieranno venti da sud-ovest, mentre al suolo sarà lo Scirocco a dominare, soprattutto lungo la fascia costiera. Questo mix di elementi atmosferici favorirà la formazione di temporali anche di forte intensità, con precipitazioni a tratti molto abbondanti.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 28 agosto: la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile e la possibilità di rovesci e temporali sparsi, in particolare tra la pianura, le Prealpi e le zone occidentali della regione. Condizioni migliori sono attese verso Trieste e l’Isontino, dove le piogge potrebbero essere più deboli o assenti. Sulle coste, tra Lignano e Grado, è previsto Scirocco moderato, mentre in quota i venti saranno moderati o forti da sud. Alcuni temporali potrebbero assumere carattere di forte intensità.

Venerdì 29 agosto: è la giornata considerata più critica. Sono previsti rovesci e temporali diffusi, con piogge localmente molto intense, soprattutto sulle aree montane, dove gli accumuli potranno essere significativi. Anche sulla pianura e sulla costa non si esclude la possibilità di temporali forti, anche se lungo il litorale le precipitazioni saranno tendenzialmente meno abbondanti rispetto alle zone interne. Sia in quota che sulla costa continuerà a soffiare un vento sostenuto da sud.