Un’intensa perturbazione, collegata a una depressione scesa dal Centro Europa, ha attraversato nel pomeriggio di oggi il Friuli Venezia Giulia, portando temporali, piogge e raffiche di vento. Il fronte temporalesco principale ha colpito la regione tra le 16 e le 18, per poi spostarsi verso la Slovenia.

Secondo l’aggiornamento diffuso alle 18 dalla Protezione Civile regionale, i fenomeni più intensi si sono registrati tra la pianura e la costa, accompagnati da temperature insolitamente basse per il periodo. Dalle prime ore della sera la situazione è in graduale miglioramento.

Disagi e danni – Nelle ultime ore sono giunte alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112 segnalazioni per allagamenti localizzati a Pordenone, Monfalcone, Duino-Aurisina, Trieste, Pasian di Prato e Casarsa della Delizia; cadute di alberi e rami a Coseano, Reana del Rojale e San Pietro al Natisone.

Dati meteo – Le precipitazioni più abbondanti delle ultime sei ore sono state rilevate a Cazzaso (45 mm), Malga Cjariguart (43 mm) e Resia (40 mm). Le raffiche di vento hanno raggiunto punte di 85 km/h a Rest, 75 km/h a Gradisca d’Isonzo e 69 km/h a Pala d’Altei.

Le previsioni per le prossime ore – In serata e nella notte il centro depressionario, accompagnato da aria fredda in quota, si porterà sul Triveneto. Il tempo sarà decisamente migliore rispetto alla giornata, ma non si escludono piogge sparse residue e qualche locale temporale.

La giornata di domani sarà caratterizzata da variabilità e tempo incerto. Sono attese nuvolosità variabile e schiarite, localmente ampie nelle ore centrali, ma con possibili residue piogge, soprattutto sui monti e al mattino sulla fascia orientale e lungo la costa. Dal pomeriggio non si esclude lo sviluppo di qualche locale temporale dalle Prealpi verso la pianura e, con minore probabilità, verso la costa, dove soffierà vento moderato da nord-est. Dopo il tramonto è previsto un miglioramento con tempo più stabile.