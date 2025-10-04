Maltempo e piogge in arrivo: allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14:00 di domenica 5 ottobre, a causa dell’arrivo di un fronte freddo che interesserà l’intera regione.

Una rapida discesa di correnti fredde da nord determinerà l’afflusso di aria umida da sud-ovest in quota, seguita dall’ingresso veloce e deciso della Bora nei bassi strati. L’incontro di queste masse d’aria causerà un peggioramento significativo delle condizioni meteo, in particolare sulla fascia orientale e costiera.

Le previsioni per domenica

Nella notte e nelle prime ore del mattino la Bora entrerà bruscamente, con raffiche che sulla costa e nell’area di Trieste potranno superare i 100 km/h. Anche l’alta pianura sarà interessata da venti moderati provenienti da nord e nord-est, mentre in quota si prevedono correnti sostenute.

Dal punto di vista delle precipitazioni, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse, in genere moderate o abbondanti, ma con possibili picchi di forte intensità tra Isontino, fascia lagunare, Carso e Trieste.

Non si escludono inoltre mareggiate lungo il litorale, in particolare tra Grado e Lignano, con disagi possibili per la viabilità e i collegamenti marittimi.

Il bollettino.