Vigilia di maltempo e forte vento in Fvg: la situazione e le previsioni per le prossime ore

Una Vigilia di Natale all0insegna del maltempo in Friuli Venezia Giulia, investito da una intensa fase di Bora che sta causando disagi diffusi, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree orientali della regione.

La situazione meteorologica è determinata dalla presenza di una depressione tra Corsica e Toscana e dall’anticiclone sull’Europa orientale, una combinazione che continua a favorire l’afflusso di masse d’aria umida da sud-est in quota e di correnti fredde da est-nordest nei bassi strati.

Raffiche fino a 109 km/h.

Sulla pianura e nelle zone orientali soffia Bora da moderata a sostenuta, mentre lungo la costa il vento ha raggiunto intensità forti. Le raffiche più violente, fino a 109 km orari, sono state registrate in mattinata, ma anche nel pomeriggio i valori sono rimasti elevati, in particolare nel tratto costiero tra Monfalcone e Trieste, oltre che in mare aperto. Vento forte anche sulle Prealpi ad alta quota, con condizioni particolarmente critiche sui crinali.

Pioggia e neve.

Sono ancora in atto precipitazioni generalmente deboli o moderate. In montagna, sopra i 700 metri di quota, si registrano accumuli di neve fresca fino a 15 centimetri, un dato significativo per il periodo e per l’intensità del fenomeno.

Le prossime ore.

Secondo le previsioni, in serata la Bora soffierà ancora forte o molto forte sulla costa, con raffiche che a Trieste e in mare aperto potranno raggiungere i 110–120 km orari. Anche nella giornata di domani persisteranno condizioni favorevoli a Bora intensa, con raffiche attese attorno ai 100–110 km orari sul capoluogo giuliano.

Effetti al suolo e interventi

Nel corso della giornata la Sala Operativa Regionale (SOR) e il NUE 112 hanno ricevuto numerose segnalazioni legate al vento: