Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà dominato da cieli coperti e piogge diffuse, con un peggioramento più deciso tra domenica pomeriggio e la giornata di lunedì. Temperature senza grandi variazioni e atmosfera tipicamente autunnale, con foschie e scarsa escursione termica.

Sabato 15 novembre: cielo coperto e qualche debole pioggia

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo ovunque coperto, con foschie diffuse soprattutto nelle ore più fresche. Non si escludono deboli piogge sparse, più probabili lungo la costa e sulle zone orientali. Il clima rimarrà uniforme per tutta la giornata, con temperature contenute e ridotta escursione termica: in pianura i valori saranno compresi tra 10 e 12 °C le minime e 14-17 °C le massime, mentre sulla costa le minime saranno comprese tra 12 e 14 °C e le massime tra 14 e 17 °C.

Domenica 16 novembre: piogge diffuse dal pomeriggio, più intense in serata

Domenica il cielo rimarrà coperto e le foschie accompagneranno gran parte della giornata. Al mattino saranno possibili piogge sparse, soprattutto sulla costa e sulle zone orientali, mentre dal pomeriggio è previsto un peggioramento più deciso con piogge diffuse su tutta la regione. In serata le precipitazioni diverranno più consistenti, interessando montagna, pianura e costa. Anche in questa giornata le temperature rimarranno stazionarie, con minime tra 9 e 12 °C e massime tra 14 e 17 °C sia in pianura sia sulla fascia costiera.

Lunedì 17 e martedì 18 novembre: piogge abbondanti, poi schiarite.

Lunedì il cielo resterà coperto con piogge che risulteranno moderate sulla parte occidentale della regione e abbondanti a est, in particolare sulle Prealpi Giulie. Sulla costa soffierà un Libeccio da moderato a sostenuto, con possibili mareggiate e condizioni favorevoli all’acqua alta. In serata l’ingresso di aria più fredda porterà un rapido abbassamento della quota neve, fino a circa 1000 metri sulle Alpi e 1500 metri sulle Prealpi. Martedì il tempo migliorerà nettamente: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma con Bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa, soprattutto a Trieste. Le temperature scenderanno in modo più marcato, con valori compresi tra 6 e 9 °C in pianura e sulla costa per le minime, e massime tra 11 e 13 °C.