Premio Personaggio dell’Anno 2025, chi sono i finalisti e come votare

14 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Il premio Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli entra nella fase finale. Dopo lo spoglio dei voti dei lettori, la giuria composta da cinque membri – Riccardo Pelliccetti, giornalista e direttore di Buongiorno Economia, Daniele Salvatelli, imprenditore, Daniela Briz, sindaco di Remanzacco, Silvio Fauner, olimpionico di sci di fondo, prof. Giovanni Barillari, ematologo – ha ufficializzato la cinquina di candidati finalisti.

Chi sono stati i più votati?

I cinque finalisti sono tutte persone che operano e vivono in Friuli e si sono distinte per il loro impegno sociale, educativo, culturale o sportivo.

Ecco chi sono i finalisti:

ELENA BULFONE, Presidente Fondazione Progetto Autismo FVG

– ARAN COSENTINO, Artista, Fotografo e ambientalista

Fratello ADRIANO BALDO, Educatore, direttore e docente Istituto Bertoni

– GIORGIO CELIBERTI, Pittore e scultore

– DAVIDE MICALICH, Presidente Ueb Gesteco Cividale

Adesso tocca ai lettori eleggere il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli.

C’è tempo fino al 30 novembre per esprimere la propria preferenza tra i cinque finalisti sulla pagina Facebook di Friulioggi, a questo link.

La proclamazione del vincitore e la cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 15 dicembre nella sala di Civibank di Via Vittorio Veneto a Udine alle ore 17,30. La partecipazione è libera.

In quell’occasione sarà assegnato anche un premio della Giuria a un personaggio meritevole individuato dai suoi membri.

Come si vota

Per scegliere il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli si può partecipare al sondaggio sulla pagina social di FriuliOggi.

