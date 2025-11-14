Il premio Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli entra nella fase finale. Dopo lo spoglio dei voti dei lettori, la giuria composta da cinque membri – Riccardo Pelliccetti, giornalista e direttore di Buongiorno Economia, Daniele Salvatelli, imprenditore, Daniela Briz, sindaco di Remanzacco, Silvio Fauner, olimpionico di sci di fondo, prof. Giovanni Barillari, ematologo – ha ufficializzato la cinquina di candidati finalisti.



Chi sono stati i più votati?



I cinque finalisti sono tutte persone che operano e vivono in Friuli e si sono distinte per il loro impegno sociale, educativo, culturale o sportivo.



Ecco chi sono i finalisti:

– ELENA BULFONE, Presidente Fondazione Progetto Autismo FVG



– ARAN COSENTINO, Artista, Fotografo e ambientalista



– Fratello ADRIANO BALDO, Educatore, direttore e docente Istituto Bertoni



– GIORGIO CELIBERTI, Pittore e scultore



– DAVIDE MICALICH, Presidente Ueb Gesteco Cividale



Adesso tocca ai lettori eleggere il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli.



C’è tempo fino al 30 novembre per esprimere la propria preferenza tra i cinque finalisti sulla pagina Facebook di Friulioggi, a questo link.



La proclamazione del vincitore e la cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 15 dicembre nella sala di Civibank di Via Vittorio Veneto a Udine alle ore 17,30. La partecipazione è libera.



In quell’occasione sarà assegnato anche un premio della Giuria a un personaggio meritevole individuato dai suoi membri.



Come si vota



Per scegliere il Personaggio dell’Anno 2025 del Friuli si può partecipare al sondaggio sulla pagina social di FriuliOggi.