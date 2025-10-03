Il meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia: domenica tornano le piogge

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli Venezia Giulia.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da un sabato con tempo stabile con nuvolosità in aumento verso sera, mentre per domenica è previsto un breve ma intenso peggioramento con piogge soprattutto nella prima parte della giornata.

La giornata di sabato sarà in gran parte stabile, con cielo variabile e spazi di sereno soprattutto nelle ore centrali. Al mattino farà piuttosto fresco, in particolare in pianura, dove le minime scenderanno fino a 3-6 °C, mentre sulla costa i valori si manterranno tra 8 e 11 °C.



Le temperature massime si porteranno sui 16-18 °C in pianura e 15-18 °C lungo la fascia costiera. In serata è atteso un aumento deciso della nuvolosità, preludio al peggioramento di domenica.

Il peggioramento entrerà nel vivo nella notte tra sabato e domenica, quando la Bora farà il suo ingresso in maniera brusca, con raffiche sostenute e localmente forti a Trieste, Carso e Isontino. La mattinata sarà segnata da cielo coperto e piogge moderate, che diverranno abbondanti a est e intense sulla zona di Trieste.



Dalle ore centrali, tuttavia, è previsto un rapido miglioramento: le piogge cesseranno e si apriranno schiarite diffuse, mentre la Bora tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Le temperature oscilleranno tra 7-10 °C le minime e 15-18 °C le massime in pianura; sulla costa valori simili, con minime sui 9-12 °C e massime sui 15-17 °C.

L’inizio della prossima settimana

Lunedì 6 ottobre: il cielo sarà in genere variabile, con spazi di sereno soprattutto lungo la costa e nella fascia occidentale della regione. Temperature in rialzo, con massime fino a 21 °C in pianura.

Martedì 7 ottobre: nuvolosità in aumento soprattutto sulle zone alpine interne, in estensione verso sera anche al resto del territorio. Le temperature saranno ancora in lieve crescita, con massime fino a 22 °C in pianura.