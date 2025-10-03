A 6 anni scappa dai nonni: salvata dai Carabinieri sulla strada trafficata

La bambina è riuscita ad aprire il garage: ritrovata dai carabinieri.

Attimi di paura ieri pomeriggio nel pordenonese, dove una bambina di sei anni si è allontanata da casa dei nonni percorrendo da sola circa 600 metri, fino a raggiungere una strada extraurbana molto trafficata.

La piccola è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un normale servizio di controllo del territorio. I militari hanno subito compreso la situazione di pericolo e l’hanno fermata, mentre alcuni passanti stavano già allertando il 112. Con sé la bambina aveva un telefono cellulare, grazie al quale i Carabinieri sono riusciti rapidamente a risalire all’identità della madre e a rintracciare i familiari. Nel frattempo, i nonni — ignari che la nipotina si fosse spinta così lontano — la stavano cercando nei dintorni dell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, la bimba, approfittando di un momento in cui era stata persa di vista, è riuscita ad aprire da sola il basculante elettrico del garage e a uscire sulla pubblica via senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente l’avventura si è conclusa senza conseguenze: la bambina è rimasta illesa e, dopo essere stata accudita e rassicurata dai militari, è stata riconsegnata al nonno circa un’ora dopo l’allontanamento.