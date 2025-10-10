Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate, cieli sereni e temperature in aumento. Un’occasione ideale per godersi gli eventi del weekend, approfittando della stabilità atmosferica che caratterizzerà l’intera regione tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Sabato,

La giornata di sabato vedrà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con il passaggio di leggere velature in quota che non disturberanno il soleggiamento. In pianura le temperature minime oscilleranno tra gli 8 e gli 11°C, mentre le massime raggiungeranno i 21-23°C. Sulla costa, le minime saranno più miti (14-16°C), con massime comprese tra i 20 e i 22°C. La brezza marina sarà presente lungo il litorale, con intensità moderata durante la notte e al mattino, e un indebolimento nel pomeriggio.

Domenica.

Anche domenica si conferma la stabilità atmosferica: cielo sereno su tutta la regione, senza significative variazioni rispetto a sabato. Le temperature tenderanno a salire leggermente, specie in pianura dove si prevedono massime fino a 24°C. Sulla costa, i valori saranno simili al giorno precedente, con minime tra 13 e 15°C e massime fino a 21°C. Il vento seguirà un andamento simile: brezza più sostenuta durante la notte e nelle prime ore del giorno, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

L’inizio settiana.

A partire da lunedì si intravede un cambiamento nel tempo, seppur contenuto. Il cielo sarà da poco nuvoloso a localmente variabile, con maggiori addensamenti in montagna. Sulla costa tornerà a soffiare una moderata Bora o Borino, accompagnata da un lieve calo delle temperature in quota. Le temperature resteranno comunque su valori gradevoli per il periodo: in pianura massime tra 20 e 23°C lunedì e leggermente inferiori martedì (fino a 22°C), mentre sulla costa si manterranno tra 18 e 22°C. Martedì il cielo sarà variabile o temporaneamente nuvoloso, specie di notte e al mattino, ma senza fenomeni rilevanti.