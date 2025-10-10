Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

10 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate, cieli sereni e temperature in aumento. Un’occasione ideale per godersi gli eventi del weekend, approfittando della stabilità atmosferica che caratterizzerà l’intera regione tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Sabato,
La giornata di sabato vedrà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con il passaggio di leggere velature in quota che non disturberanno il soleggiamento. In pianura le temperature minime oscilleranno tra gli 8 e gli 11°C, mentre le massime raggiungeranno i 21-23°C. Sulla costa, le minime saranno più miti (14-16°C), con massime comprese tra i 20 e i 22°C. La brezza marina sarà presente lungo il litorale, con intensità moderata durante la notte e al mattino, e un indebolimento nel pomeriggio.

Domenica.
Anche domenica si conferma la stabilità atmosferica: cielo sereno su tutta la regione, senza significative variazioni rispetto a sabato. Le temperature tenderanno a salire leggermente, specie in pianura dove si prevedono massime fino a 24°C. Sulla costa, i valori saranno simili al giorno precedente, con minime tra 13 e 15°C e massime fino a 21°C. Il vento seguirà un andamento simile: brezza più sostenuta durante la notte e nelle prime ore del giorno, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

L’inizio settiana.

A partire da lunedì si intravede un cambiamento nel tempo, seppur contenuto. Il cielo sarà da poco nuvoloso a localmente variabile, con maggiori addensamenti in montagna. Sulla costa tornerà a soffiare una moderata Bora o Borino, accompagnata da un lieve calo delle temperature in quota. Le temperature resteranno comunque su valori gradevoli per il periodo: in pianura massime tra 20 e 23°C lunedì e leggermente inferiori martedì (fino a 22°C), mentre sulla costa si manterranno tra 18 e 22°C. Martedì il cielo sarà variabile o temporaneamente nuvoloso, specie di notte e al mattino, ma senza fenomeni rilevanti.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE