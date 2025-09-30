Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 1 ottobre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 1 ottobre il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà generalmente stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e condizioni favorevoli su gran parte del territorio. Tuttavia, alcune aree montane potranno essere interessate da locali precipitazioni, specie nella prima parte della giornata.

Al mattino il cielo si presenterà variabile in montagna, con la possibilità di qualche debole pioviggine sul Tarvisiano. Nel pomeriggio potranno svilupparsi locali rovesci sulle Prealpi Carniche, ma altrove prevarranno le schiarite, con tendenza a tempo più stabile e soleggiato nel corso della giornata.

Sulle zone di pianura e sul resto della regione il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, con temperature gradevoli e clima asciutto. Sulla costa e nelle zone orientali soffierà la Bora, in genere moderata, ma potrà risultare sostenuta o forte a Trieste, specie nelle ore del mattino. Il vento contribuirà a mantenere l’aria limpida, ma potrà rendere più frizzante la percezione del clima, in particolare lungo il litorale.

Le temperature minime saranno fresche, comprese tra 8 e 11 gradi in pianura e tra 10 e 13 gradi sulla costa. Le massime oscilleranno tra 18 e 21 gradi nelle zone interne e tra 17 e 20 gradi lungo il litorale. In montagna lo zero termico si attesterà intorno ai 2000 metri, con valori di circa 9 gradi a 1000 metri e 0 gradi a 2000 metri.