Giovedì 2 ottobre Remanzacco festeggia i nonni e i loro nipotini con laboratori creativi da svolgere assieme. L’appuntamento è alle ore 16 a Parco Broilo Perosa per un pomeriggio di giochi divertenti per tutte le età e una gustosa merenda da condividere. “Un’occasione per trascorrere un momento d’incontro intergenerazionale, tra ricordi e manualità”, annuncia l’assessore Gabriella Abramo.

Che i nonni siano preziosi lo sa anche l’amministrazione comunale di Remanzacco, che è alla ricerca di “Nonni vigili” volontari che mettano a disposizione un po’ del loro tempo libero per presidiare le scuole del comune e garantire più sicurezza alle nuove generazioni. “Assistere i nostri bambini all’ingresso e all’uscita rappresenta un servizio prezioso per la comunità – commenta il sindaco Daniela Briz -, invitiamo tutti a collaborare a favore dei più piccoli”.