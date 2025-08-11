Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 12 agosto

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Sarà una giornata da piena estate quella di martedì 12 agosto in Friuli Venezia Giulia, dominata dal sole e da temperature elevate, con cieli sereni su tutto il territorio regionale. Le previsioni meteo confermano condizioni stabili, con qualche velatura pomeridiana possibile soltanto nelle aree montane interne, ma senza alcun rischio di precipitazioni.

La notte e il primo mattino saranno caratterizzati dalla presenza della Bora, che soffierà in modo moderato soprattutto lungo la costa e sulla fascia orientale. Si tratterà di un fenomeno temporaneo: nel corso del pomeriggio il vento andrà attenuandosi, lasciando spazio a un leggero Borino, in particolare sul Carso e su Trieste, che continuerà comunque a garantire un minimo refrigerio nelle ore più calde.

Le temperature.

Il protagonista indiscusso della giornata sarà però il caldo. In pianura le temperature minime si attesteranno tra i 20 e i 24 gradi, mentre le massime toccheranno punte tra i 33 e i 35. Valori analoghi anche sulla costa, dove le minime oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi e le massime raggiungeranno i 35, rendendo l’atmosfera afosa nonostante la vicinanza del mare. Nel corso della giornata il cielo si manterrà limpido, con un’evoluzione che si prevede serena dal mattino fino a sera.